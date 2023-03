Problemy w Barcelonie się nie kończą. Sąd odwołał rejestrację jej gwiazdy!

W styczniu kibice Barcelony żyli m.in. sytuacją kontraktową Gaviego . Młody hiszpański zawodnik od jakiegoś czasu jest jedną z najważniejszych postaci środka pola zespołu z Camp Nou, ale aż do początku tego roku występował formalnie jako zawodnik rezerw "Dumy Katalonii". Joan Laporta ze swoim zarządem docenili zasługi pomocnika i zaoferowali mu nową umowę już w pierwszym zespole, na mocy którego ma zarabiać osiem milionów euro rocznie.

Problem w tym, że LaLiga odmówiła zarejestrowania tego gracza w dorosłej drużynie "Blaugrany", tłumacząc to słabą sytuacją finansową klubu. Javier Tebas twierdził, że najbliższego lata Barcelona będzie musiała obniżyć poziom wynagrodzeń o 200 milionów euro. Działacze z Katalonii nie poddawali się i 27 stycznia zgłosili wniosek do Sądu Gospodarczego nr 10 o uzyskanie środka zapobiegawczego, mogącego zarejestrować Gaviego. Sąd przychylił się do tej prośby cztery dni później. Na tym jednak sprawa się nie skończyła, a jej nowy rozdział został dopisany w poniedziałek.