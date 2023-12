Problemy Realu Madryt. Kolejna zła wiadomość dla trenera Ancelottiego

Sytuacja zdrowotna w Realu Madryt jest zła. Kolejny zawodnik wypadł z gry i nie zobaczymy go na murawie co najmniej do końca roku. Tym razem chodzi o Daniego Carvajala, którego uraz potwierdził w poniedziałek klub. Obrońca będzie chciał zrobić wszystko, aby dojść do siebie przed Superpucharem Hiszpanii. Tymczasem Carlo Ancelotti, trener "Królewskich", ma problem, ponieważ kontuzjowanych jest kilku ważnych graczy.