Problemy Mbappe narastają. Sensacyjny komunikat, kibice w szoku. Trener się nie wahał

Jeden gol w ostatnich sześciu meczach a do tego porażki w El Clasico, a także z Milanem w Lidze Mistrzów - nie jest to najlepszy czas Kyliana Mbappe. Reprezentant Francji ma spory problem z aklimatyzacją w Realu Madryt, a z hiszpańskich mediów docierają informacje, że zawodnicy, a także członkowie sztabu szkoleniowego zaczynają już mieć go dość.