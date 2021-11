19-letni gracz zdołał w sobotnim spotkaniu strzelić gola, w piątej minucie, ale tuż przed przerwą przytrafił mu się uraz.

Fati ruszył do piłki zagranej z głębi pola, ale po chwili złapał się za lewą nogę, zwolnił, a następnie usiadł na murawie. Natychmiast ruszył do niego sztab medyczny Barcelony, ale nie było sensu trzymać zawodnika na murawie. Fati opuścił boisko, a schodząc podarował koszulkę jednemu z fanów.



To duży cios dla Barcelony. Fati ma być jej nową wielką gwiazdą. To najmłodszy jej strzelec w historii La Liga i Ligi Mistrzów, a także najmłodszy gracz, który w jednym meczu La Liga zdobył bramkę i zaliczył asystę.

Reklama

Już jednak raz był poważnie kontuzjowany. W listopadzie ubiegłego roku uszkodził łękotkę w lewym kolenie. Do treningów wrócił dopiero w sierpniu tego roku.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division

Zdjęcie Ansu Fati (pierwszy z prawej) / AFP

Pawo