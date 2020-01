Hiszpańskie kluby - Atletico Madryt i FC Barcelona dokonały transferów w ostatnim momencie. Do stolicy Hiszpanii powrócił Yannick Carrasco, natomiast w ekipie z Katalonii od przyszłego sezonu zagra Francisco Trincao, który w nowym kontrakcie będzie miał wpisaną bardzo wysoką kwotę odstępnego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. FC Barcelona. Quique Setien: Wczoraj pasłem krowy, dzisiaj jestem w Barcelonie. Wideo © 2019 Associated Press

Yannick Carrasco powrócił do Atletico Madryt po niemal dwuletnim pobycie w Chinach. Jak twierdzi hiszpański dziennik "Marca", Belg ma być odpowiedzią na brak transferu Edinsona Cavaniego. Oczywiście charakterystyka obu graczy jest zupełnie inna, to o wypożyczeniu Carrasco zaważyło to, że grał on już wcześniej w Atletico i zna filozofię gry Diego Simeone.



Bardzo ciekawego transferu dokonała również FC Barcelona. Kataloński klub pozyskał młodego zawodnika Bragi - Francisco Trincao za ok. 31 milionów euro. Portugalczyk dołączy do "Barcy" 1 lipca 2020 roku. Jego kontrakt będzie obowiązywał przez kolejne pięć sezonów, a wpisana w nim kwota odstępnego wynosi... 500 milinów euro.



Barcelona wiąże z graczem Sportingu Braga spore nadzieję. Portugalski pomocnik w tym sezonie zdobył trzy bramki i zaliczył sześć asyst. Trincao ma bardzo dobrze ułożoną lewą nogę, a na boisku najlepiej czuje się w roli skrzydłowego. Jego niemal firmową akcją, jest łamanie akcji do środka, dryblując między obroną rywali.



Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy



PA