Selekcjoner reprezentacji Belgii Roberto Martinez w ciekawy sposób określił jednego ze swoich podopiecznych - Edena Hazarda. Hiszpan stwierdził, że skrzydłowy Realu Madryt jest... Michaelem Jordanem piłki nożnej, tłumacząc to w dość prosty sposób.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane o Hazardzie i przyszłości Garetha Bale'a. Wideo © 2019 Associated Press

- Widzę Hazarda sięgającego po Złotą Piłkę. Ma wszystko, by to osiągnąć. Poziom jaki prezentował za czasów swojej gry we Francji jest tym, czego oczekujesz od zdobywcy tej nagrody. Wygrywają ją zazwyczaj piłkarze zbliżeni do jego profilu. To zawodnik, do którego starasz się posłać ostatnie podanie, jak do Michaela Jordana. Hazard to Michael Jordan futbolu - stwierdził Martinez w programie "El Larguero" na antenie radia Cadena SER.

Reklama

Obecnie Belg przechodzi rehabilitację po kontuzji, którą odniósł w starciu ze swoim rodakiem Thomasem Meunierem podczas meczu Ligi Mistrzów Real - PSG.

Początkowe diagnozy wskazywały na to, że uraz nie jest poważny i Hazard szybko wróci do gry. W ostatnich dniach w stopie 28-latka wykryto jednak mikropęknięcie, które najprawdopodobniej wykluczy go z gry w starciu z Barceloną, do którego dojdzie w środę 18 grudnia na Camp Nou.

- To wstyd, że zabraknie go w El Clasico. Jego uraz jest poważniejszy, niż się wydawało. Jestem pewien, że Meunier był po meczu załamany kontuzją kolegi.

Podczas losowania grup Euro 2020 Belgowie trafili do grupy B. 13 czerwca zmierzą się w Sankt Petersburgu z Rosją, pięć dni później udadzą się do Kopenhagi na starcie z Danią, a zmagania grupowe zamkną meczem z Finandią.

Rosyjskie stadiony budzą w ekipie "Czerwonych Diabłów" pozytywne skojarzenia. Przed rokiem na mundialu Belgowie sięgnęli bowiem po brązowy medal. Ich celem na przyszłoroczne mistrzostwa Starego Kontynentu także będzie walka o najwyższe laury. Kluczowa dla gry Belgów będzie dyspozycja ich kapitana - Edena "Jordana" Hazarda.

TB



Primera Division - wyniki, terminarz, tabela. Kliknij TUTAJ!