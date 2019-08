Real Madryt udanie zainaugurował rozgrywki Primera Division. "Królewscy pokonali na Estadio Balaidos" Celtę Vigo 3-1, a bohaterami spotkania zostali Karim Benzema, Toni Kroos oraz Lucas Vazquez. Jedyną bramkę dla Celty zdobył 18-letni Iker Losada.

Po wczorajszej porażce FC Barcelony z Athletikiem Bilbao, Real Madryt stanął przed świetną okazją, by już w pierwszej kolejce Primera Division uciec nieco w tabeli swoim odwiecznym rywalom. Do tego potrzebna jednak była wygrana z Celtą.

Latem w Realu miało dojść do sporej rewolucji kadrowej. Tymczasem w wyjściowym składzie "Los Blancos" nie znalazł się żaden z nowo pozyskanych piłkarzy. W pierwszej jedenastce wystąpiłby dziś zapewne Eden Hazard, lecz w ostatniej chwili uniemożliwiła mu to kontuzja.

Wobec tego na murawie oglądaliśmy od pierwszej minuty skreślanego wcześniej Garetha Bale’a, który odegrał kluczową rolę przy pierwszej bramce Realu. Walijczyk sprytnie ograł na prawej flance defensorów Celty, po czym posłał piłkę w pole karne, a tam Benzema dołożył tylko nogę, dając "Królewskim" prowadzenie.

W ostatniej minucie pierwszej połowy gospodarze zdobyli bramkę wyrównującą. Po analizie VAR sędzia odgwizdał jednak spalonego Iago Aspasa, dzięki czemu podopieczni Zinedine’a Zidane’a schodzili do szatni ze skromną przewagą.

Sędziowie VAR interweniowali ponownie na chwilę przed upływem godziny gry, co skończyło się czerwonym kartonikiem dla Luki Modricia. Pomocnik został wyrzucony z boiska za nadepnięcie Denisa Suareza przy próbie odbioru piłki, przez co Real musiał sobie radzić w osłabieniu.

Odpowiedź "Los Blancos" na te wydarzenia była jednak najlepsza z możliwych. Partner ze środka pola odesłanego do szatni Chorwata - Toni Kroos - udowodnił, że jego prawa noga jest niezwykle celnie ułożona. Reprezentant Niemiec posłał z niemal 25 metrów istną petardę prosto w okienko bramki strzeżonej przez Rubena Blanco, obijając jeszcze futbolówkę od poprzeczki. Był to strzał nie do zatrzymania, który ugasił nieco zapędy Celty.

W końcówce Real kontrolował przebieg gry, bawiąc się chwilami z rywalami. Tak było w 79. minucie, gdy wprowadzony po przerwie Vazquez sfinalizował bardzo efektowaną akcję kombinacyjną "Królewskich". Na ostatnie 10 minut na boisku pojawił się Luka Jović, dla którego był to oficjalny debiut w barwach klubu z Estadio Santiago Bernabeu. Znacznie lepsze wejście do Premiera Division od Serba zanotował jednak 18-letni Losada, który w doliczonych czasie gry zdobył bramkę honorową dla gospodarzy.

Mimo utraty bramki i wcześniejszej gry w osłabieniu drużyna ze stolicy Hiszpanii nie pozostawiła zawodnikom Celty żadnych złudzeń i wlała sporo optymizmu w serca swoich kibiców, meldując się na czele ligowej stawki po wygranej 3-1.





1. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-08-17 17:00 | Stadion: Abanca-Balaídos | Widzów: 23566 | Arbiter: J. Estrada Fernández Real Club Celta de Vigo Real Madryt 1 3 DO PRZERWY 0-1 Iker Losada 90' K. Benzema 12' T. Kroos 61' Lucas Vázquez 80'

1 3 Celta Vigo Real Madryt Courtois Marcelo Odriozola Ramos Varane Casemiro Kroos Modric Bale Benzema Junior Blanco Araujo Costas Olaza Catrofe Vázquez Beltrán Lobotka Méndez Suarez Fernández Leites Aspas SKŁADY Celta Vigo Real Madryt 12′ 12′ Rubén Blanco Veiga Thibaut Courtois Nestor Araujo Razo Silva Junior Marcelo 74′ 74′ David Costas Cordal 64′ 64′ Álvaro Odriozola Arzallus Lucas René Olaza Catrofe Sergio Ramos 7′ 7′ Kevin Vázquez Comesaña Raphael Varane 83′ 83′ Francisco José Beltrán Peinado Casemiro 75′ 75′ Stanislav Lobotka 61′ 61′ Toni Kroos Brais Méndez Portela 56′ 56′ Luka Modrić Denis Suarez 75′ 75′ Gareth Bale 49′ 49′ 88′ 88′ Gabriel Matías Fernández Leites 12′ 12′ 81′ 81′ Karim Benzema 12′ 12′ Iago Aspas 36′ 36′ 69′ 69′ Vinicius Junior REZERWOWI Iván Villar Martínez Keylor Navas Joseph Aidoo Eder Gabriel Militao Jorge Sáenz de Miera Colmeiro . Nacho 83′ 83′ Pape Cheikh Diop Gueye 75′ 75′ Alarcon Suarez Isco 75′ 75′ Pione Sisto James Rodriguez Sergio Bermejo Lillo 69′ 69′ 80′ 80′ Lucas Vázquez Iglesias 88′ 88′ 90′ 90′ Iker Losada Aragunde 81′ 81′ Luka Jović

STATYSTYKI Celta Vigo Real Madryt 1 3 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 5 14 Strzały na bramkę 1 9 Rzuty rożne 6 4 Faule 17 12 Spalone 5 0



Zdjęcie Czerwona kartka dla Luki Modricia /LAVANDEIRA JR /PAP

