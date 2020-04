Mauro Icardi prawdopodobnie nie będzie chciał kontynuować swojej przygody w PSG i napastnik musi rozglądać się za nowym klubem. Na horyzoncie ostatnio pojawił się Juventus, a najnowsze doniesienia mówią także o zainteresowaniu ze strony Atletico Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Christian Vieri ponownie został ojcem. Wideo INTERIA.TV

Mauro Icardi ma nie być do końca zadowolony z pobytu w Paryżu, co bardzo szybko wywołało falę medialnych doniesień. Argentyńczyk ma rozważać powrót do Włoch lub transfer do Hiszpanii.



Obecnie przebywa on na wypożyczeniu w PSG z Interu Mediolan, ale mając na uwadze spór z byłym klubem, raczej nie powróci na Stadio Giuseppe Meazza. Usługami napastnika poważnie zainteresowany jest największy rywal "Nerazzurrich" - Juventus.



Do gry o Icardiego włączyło się również Atletico Madryt. Diego Simeone nadal rozgląda się za wzmocnieniem formacji ataku i według "Tuttosport", po fiasku rozmów z Edinsonem Cavanim, uwaga "Los Rojiblancos" ma skupić się na Icardim.



Argentyńczyk rozegrał do tej pory 31 spotkań dla PSG, podczas których zdobył 20 bramek i zaliczył cztery asysty.



Zobacz więcej doniesień o Primera Division





Zdjęcie Mauro Icardi / AFP

Reklama

PA