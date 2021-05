Po remisie Realu Madryt z Sevillą 2-2 w 35. kolejce Primera Division trener "Królewskich" nie krył niezadowolenia i złości, która skupiła się na arbitrze głównym tego spotkania. Zinedine Zidane skomentował kontrowersyjne decyzje sędziego.

Szeroko komentowana jest sytuacja z 74. minuty. Karim Benzema był faulowany w polu karnym przez bramkarza Sevilli, ale zamiast karnego na swoją korzyść, ekipa z Madrytu została "ukarana" za sytuację, która miała miejsce chwilę wcześniej.

VAR przeanalizował poprzedzającą akcję ofensywną Sevilli i przekazał arbitrowi Jose Muenuerze, że w polu karnym Realu ręką piłki dotykał Eder Militao. Sędzia obwieścił swoją decyzję i przyznał "jedenastkę" Sevilli. Rzut karny został przez tę drużynę wykorzystany i było 2-1.

Dwa zagrania ręką w polu karnym?

- Nie rozumiem sędziego. Widziałem dwa zagrania ręką w polu karnym. Sędziowie odgwizdali tylko nasze. Nie przekonuje mnie ta decyzja, nigdy nie mówię o sędziach, ale jestem dzisiaj zły. Z naszej gry jestem zadowolony - stwierdził Zidane, komentując kontrowersyjną sytuację.

"Los Blancos" ostatecznie zremisowali 2-2, co nie jest dla nich korzystnym rezultatem w perspektywie walki o mistrzostwo Hiszpanii. Real nadal jest w grze o tytuł, ale nie wszystko już zależy tylko od wyników uzyskiwanych przez ten zespół - Będziemy walczyć o mistrzostwo do końca, aż do śmierci - podsumował Zidane.

MR



