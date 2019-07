Piłkarz FC Barcelona odejdzie do ligi rosyjskiej? Aleksander Medwiediew, prezes Zenitu Sankt-Petersburg, potwierdził, że jego klub negocjuje z mistrzami Hiszpanii transfer Malcoma.

Brazylijski skrzydłowy trafił do Katalonii przed rokiem po świetnym sezonie w Bordeaux, ale nie przebił się na stałe do podstawowego składu Barcelony. W ostatnim sezonie rozegrał tylko 15 spotkań w Primera Division, zanotował w nich jednego gola i dwie asysty. W przyszłym sezonie o grę może być mu jeszcze trudniej, bo do Katalonii z Atletico Madryt przeniósł się Antoine Griezmann i trener Ernesto Valverde będzie musiał znaleźć miejsce w ofensywie również dla Francuza.

Barcelona chce więc sprzedać Malcoma, by przy okazji podreperować budżet nadszarpnięty zakupem Griezmanna. Po 22-letniego piłkarza zgłosił się Zenit.



- Negocjacje w jego sprawie z Barceloną są zaawansowane. Wchodzimy w ich decydującą fazę - stwierdził Medwiediew, cytowany przez portal fontanka.ru.



Prezes Zanita przyznał jednak, że będzie próbował obniżyć cenę za piłkarza, bo 36 milionów funtów (39 mln euro) oczekiwane przez Barcelonę to suma "daleka od rzeczywistości". Rok wcześniej Brazylijczyk kosztował mistrzów Hiszpanii 41 mln euro.



Jeśli Katalończycy nie zdołają się porozumieć z Rosjanami, Malcom może trafić do Serie A lub Bundesligi. Wcześniej medialne doniesienia łączyły bowiem Brazylijczyka z przenosinami do AS Roma i Borussii Dortmund.



Zdjęcie Malcom na razie przygotowuje się do sezonu z Barceloną. Na zdjęciu z Carlesem Perezem (numer 7) / KAZUHIRO NOGI / AFP

