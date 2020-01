Posada Ernesto Valverde po ostatniej porażce w rozgrywkach superpucharu Hiszpanii wisi na włosku. Według doniesień angielskich mediów nowym szkoleniowcem "Barcy" może zostać jej były piłkarz.

Xavi jest obecnie trenerem katarskiej drużyny Al-Sadd, którą zaczął trenować po zakończeniu piłkarskiej kariery 1 lipca 2019 roku. W jego debiutanckim sezonie udało mu się dojść do ćwierćfinału Klubowych Mistrzostw Świata, w których Al-Sadd uległo Monterrey 2-3. Podopieczni hiszpańskiego trenera przegrali również w meczu o 5. miejsce (2-6 z Esperance Tunis).



Były zawodnik Barcelony prowadził katarski zespół w 18 spotkaniach i udało mu się wygrać 11 z nich. Doniesienia dotyczące objęcia posady trenera katalońskiej drużyny przez Xaviego nasiliły się po ostatniej porażce Barcelony w superpucharze Hiszpanii. Drużyna Ernesto Valverde przegrała z Atletico Madryt 2-3 i nie zagra w finale rozgrywek (Atletico zagra w nich z Realem Madryt).



Jak twierdzi portal "Goal.com" włodarze Al-Sadd są świadomi, że trudno będzie utrzymać im Xaviego. Sam dyrektor sportowy klubu z Stars League (liga katarska) Ghulam Al Balush przyznał, że Barcelona kontaktowała się z Xavim: - To prawda, że "Barca" z nim negocjuje i życzymy mu powodzenia, niezależnie gdzie pójdzie - powiedział Al Balush cytowany przez "Goal".



Medialne doniesienia miało potwierdzić spotkanie pomiędzy Xavim a dyrektorem sportowym Barcelony - Erikiem Abidalem. Obecny trener Al-Sadd nie zaprzeczył, że spotkał się z Francuzem, jednak twierdzi, że nie otrzymał jeszcze żadnej propozycji: - Nie dostałem żadnej oferty od Barcelony, choć to prawda, że spotkałem się z Abidalem. Jesteśmy przyjaciółmi. Moim marzeniem jest powrót do "Barcy", ale póki co jestem trenerem Al-Sadd i skupiam się na pracy dla klubu. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach, w tym o Ousmanie Dembeli, nie mogę nic więcej powiedzieć - stwierdził Xavi cytowany przez angielski portal.



Xavi jest jedną z największych legend Barcelony. Dla katalońskiej drużyny zagrał powyżej 700 spotkań (w piłce juniorskiej i seniorskiej) i spędził tam 24 lata. Ewentualny powrót do "Barcy" byłby bardzo symboliczny, zwłaszcza że jego postać kojarzy się kibicom "Blaugrany" z jednym z najlepszych okresów w historii klubu.



