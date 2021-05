Primera División. Xavi Hernandez nie wróci do Barcelony? Może zostać na dłużej w Katarze

Xavi Hernandez - przymierzany przez hiszpańskie media do powrotu do Barcelony, tym razem w roli trenera - zdementował na konferencji prasowej te rewelacje. Podkreślił, że jest bliski przedłużenia umowy z katarskim klubem, który obecnie prowadzi.

Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza, czyli Al Sadd zmierzy się w najbliższą niedzielę z drużyną Al Arabi w rozgrywkach ligi katarskiej. Na konferencji prasowej przed tym spotkaniem były piłkarz Barcelony wypowiedział się na temat swojej przyszłości w klubie. Wbrew powielanym od dłuższego czasu pogłoskom, zadeklarował, że jest bliski pozostania w katarskim zespole na dłużej. To oznaczałoby, że nie wypali pomysł ściągnięcia Xavi’ego Hernandeza z powrotem do Katalonii, by znalazł zatrudnienie w Barcelonie.

- Jestem blisko przedłużenia umowy z klubem Al Sadd - zadeklarował były filar reprezentacji Hiszpanii. - Jestem zadowolony z tego, jaką pracę wykonujemy w tym klubie z moimi piłkarzami - podkreślił.

W ostatnich tygodniach plotki o możliwym powrocie Xavi’ego do Barcelony przybierały na sile. Ta deklaracja przecina je jednak, przynajmniej na najbliższy okres. Niektórzy widzieli w byłym pomocniku Barcelony kandydata na "nowego Pepa Guardiolę", czyli możliwego następcę Rolanda Koemana.

W Al Sadd Xavi pracuje jako szkoleniowiec od lipca 2019 roku.



