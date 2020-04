Rozważane są obecnie trzy terminy reaktywacji wyścigu po tytuł mistrza Hiszpanii. Najbardziej realny z nich to 28 maja. Gdyby piłkarze nie wrócili na ligowe boiska, kluby straciłyby łącznie okrągły miliard euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. La Liga. Synek Messiego świętuje... gola dla rywali Barcelony! Wideo INTERIA.TV

Ostatni występ hiszpańskiego zespołu miał miejsce 11 marca. Było to wyjazdowy mecz Atletico Madryt z Liverpoolem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tego samego dnia Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii.

Reklama

W Hiszpanii wprowadzono niebawem stan wyjątkowy, który potrwa przynajmniej do 26 kwietnia. W tym czasie nie ma mowy o organizacji jakichkolwiek zawodów sportowych. Co później? Prezes La Liga, Javier Tebas, twierdzi, że najbardziej realny termin wznowienia rozgrywek Primera Division to 28 maja.

Tebasa cytuje serwis BBC Sport. Z jego wypowiedzi wynika, że w tej chwili władze hiszpańskiej ekstraklasy negocjują z UEFA trzy daty powrotu do gry - dwie alternatywne to 6 oraz 28 czerwca.

Do rozegrania pozostaje 11 ligowych kolejek. Pytanie zasadnicze w aspekcie ekonomicznym - z kibicami czy bez? Na ten moment wydaje się oczywiste, że mecze toczyć się będą przy pustych trybunach. Bez względu jednak na frekwencję straty finansowe uczestników batalii będą ogromne.

- Jeśli policzymy wszystkie utracone wpływy, również te z europejskich pucharów, straty klubów mogłyby wynieść nawet miliard euro, gdybyśmy nie wznowili sezonu - mówi Tebas. - Powrót na murawę bez publiczności ogranicza te kwotę do 300 mln euro, ale i tak pozostaje ona gigantyczna.

UKi