Primera División. Villarreal chce, by każdy fan zrobił sobie zdjęcie z trofeum za zwycięstwo w Lidze Europy

Kibice "Żółtej Łodzi Podwodnej" nie są może liczni, ale za to - fanatyczni. I bardzo mocno związani z zespołem. Jak pisze El Mundo Deportivo, hiszpański klub chce, by każdy z fanów dostał możliwość sfotografowania się z trofeum za wygranie Ligi Europy.

Działacze Villarreal zamierzają wygospodarować specjalną przestrzeń w budynkach klubowych, w której każdy kibic mógłby zrobić sobie zdjęcie z trofeum. Tak, by wszyscy fani "Żółtej Łodzi Podwodnej" mogli mieć taką pamiątkę z niezwykłego sezonu w historii zespołu.

Ponadto, Villarreal zamierza zaplanować specjalne tournée pucharu po prowincji Castellón. Wszystko po to, by podczas okresu wakacyjnego trofeum "zawitało" do każdego miasteczka, które wyrazi taką chęć.

Warto przypomnieć, że w mieście, gdzie swoje mecze rozgrywa "Żółta Łódź Podwodna" mieszka zaledwie 50 tys. osób.



