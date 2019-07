Victor Valdes został nowym trenerem drużyny FC Barcelona do lat 19. Przed laty jako bramkarz klubu z Katalonii trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów.

Valdes wraca do Barcelony po pięciu latach. 37-latek rozegrał 539 spotkań w barwach katalońskiego klubu pomiędzy 2002 a 2014 rokiem. W tym czasie zdobył z Barceloną 21 tytułów - m.in. trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów i sześciokrotnie Primera Division.

Po odejściu z Barcelony Valdes podpisał kontrakt z Manchesterem United. Potem występował jeszcze w belgijskim Standardzie Liege i angielskim Middlesbrough. Karierę zakończył przed rokiem.



Teraz podpisał roczną umowę na prowadzenie zespołu Barcelony U-19, w kontrakcie została zawarta klauzula przedłużenia współpracy. Młoda drużyna "Dumy Katalonii" rozpocznie przygotowania do sezonu 29 lutego. Pierwszy mecz rozegra niespełna miesiąc później, a jej pierwszym rywalem będzie Ajax.



Valdes to kolejny z byłych reprezentantów Hiszpanii, który w ostatnim czasie rozpoczął przygodę na trenerskiej ławce. Opiekunem młodzieżowego zespołu Realu Madryt został Raul Gonzalez. Przed rokiem pracę z młodzieżowymi drużynami "Królewskich" rozpoczął Xabi Alonso, który tego lata objął drugi zespół Realu Sociedad.



