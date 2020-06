Po czwartkowych derbach Sewilli przyszedł czas na debry Walencji. Wydawać by się mogło, że starcie Valencii i Levante będzie niezwykle pasjonujące, lecz długimi fragmentami nie było to widowisko najwyższych lotów. Mimo to trzymało w napięciu do samego końca. Obie bramki padły bowiem dopiero w ostatnich minutach spotkania.

Najlepszą sytuację w pierwszej połowie stworzyli sobie gospodarze. Bliski szczęścia był Carlos Soler, lecz jego silny strzał z pola karnego obił tylko poprzeczkę bramki strzeżonej przez Aitora Fernandeza.

Od 74. minuty Levante musiało radzić sobie w osłabieniu. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał bowiem Roger Marti, który nieprzepisowo zatrzymywał rywala.

To, co najlepsze zaczęło się 89. minucie, gdy Rodrigo Moreno wykorzystał płaskie dośrodkowanie z lewej flanki, pakując piłkę do siatki.

Nie był to jednak koniec, a dopiero początek wielkich emocji. W doliczonym czasie gdy sędzia podyktował rzut wolny dla Levante z linii pola karnego. Po interwencji systemu VAR zmienił jednak swoją decyzję i wskazał "na wapno". Rzut karny zamienił na bramkę Gonzalo Melero, doprowadzając do wyrównania.

W drugim środowym meczu Primera Division Granada pokonała 2-1 Getafe.

