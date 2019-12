W 17. kolejce Primera Division Valencia FC podejmuje Real Madryt. To najciekawiej zapowiadająca się konfrontacja tej serii gier. Śledź relację na żywo z Interią!

W lidze ekipa z Estadio Mestalla wygrała cztery z pięciu ostatnich meczów. A w ostatniej grupowej potyczce Ligi Mistrzów pokonała w gościnie Ajax Amsterdam 1-0, wyrzucając go za burtę prestiżowych rozgrywek. To oznaczało awans "Nietoperzy" do 1/8 finału.

Real pragnie rewanżu za porażkę 1-2 przy okazji poprzedniej wizyty w Walencji. Zwycięstwo pozwoli madrytczykom wyprzedzić w tabeli Barcelonę (w sobotę tylko zremisowała) i objąć pozycję lidera. Wielki bój na Camp Nou czeka podopiecznych Zinedine'a Zidane'a już w najbliższą środę.



Przed upływem kwadransa najbliższy otwarcia wyniku był Benzema, ale po jego strzale głową z pięciu metrów piłka nieznacznie minęła słupek bramki Valencii.





Valencia CF - Real Madryt 0-0 - trwa I połowa

2019-12-15 21:00 | Stadion: Estadio de Mestalla | Arbiter: José María Sánchez Martínez Valencia Club de Futbol Real Madryt 0 0

0 0 Valencia CF Real Madryt Courtois Carvajal Nacho Ramos Varane Isco Kroos Modric Valverde Benzema Rodrygo Doménech Costa Paulista Garay Gayá Torres Coquelin Parejo Soler Wass Rodrigo SKŁADY Valencia CF Real Madryt Jaume Doménech Sánchez Thibaut Courtois Jaume Vicent Costa Jordá Daniel Carvajal Ramos Gabriel Armando de Abreu . Nacho Ezequiel Garay Sergio Ramos José Luis Gayá Peña Raphael Varane Ferrán Torres García Alarcon Suarez Isco Francis Coquelin Toni Kroos Daniel Parejo Luka Modrić Carlos Soler Barragán Federico Valverde Daniel Wass Karim Benzema Moreno Machado Rodrigo Rodrygo Silva de Goes REZERWOWI Cristian Rivero Sabater Alphonse Areola Mouctar Diakhaby Eder Gabriel Militao Thierry Rendall Correia Álvaro Odriozola Arzallus Vicente Esquerdo Santas Casemiro Geoffrey Kondogbia Gareth Bale Rubén Sobrino Pozuelo Luka Jović Manuel Javier Vallejo Galván Vinicius Junior

STATYSTYKI Valencia CF Real Madryt 0 0 Posiadanie piłki 38% 62% Strzały 2 7 Strzały na bramkę 2 4 Faule 2 3 Spalone 1 0