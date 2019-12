Primera Division. Valencia CF - Real Madryt 1-1 w 17. kolejce

Po nieprawdopodobnej końcówce Valencia zremisowała 1-1 z Realem Madryt w 17. kolejce Primera Division. Bohaterem ostatnich sekund spotkania był bramkarz "Królewskich", Thibaut Courtois, mimo że to nie on zdobył gola na wagę remisu w 95. minucie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zidane o transferze Mbappe: Jego marzeniem jest zagrać dla Realu Madryt. Wideo © 2019 Associated Press

Goście mieli świadomość, że w lidze ekipa z Estadio Mestalla wygrała cztery z pięciu ostatnich meczów. A w ostatniej grupowej potyczce Ligi Mistrzów pokonała w gościnie Ajax Amsterdam 1-0, wyrzucając go za burtę prestiżowych rozgrywek. To oznaczało awans "Nietoperzy" do 1/8 finału.

Reklama

Real pragnął rewanżu za porażkę 1-2 przy okazji poprzedniej wizyty w Walencji. Zwycięstwo miało pozwolić madrytczykom wyprzedzić w tabeli Barcelonę (w sobotę tylko zremisowała) i objąć pozycję lidera. Wielki bój na Camp Nou czeka podopiecznych Zinedine'a Zidane'a już w najbliższą środę.

Przed upływem kwadransa najbliższy otwarcia wyniku był Benzema, ale po jego strzale głową z pięciu metrów piłka nieznacznie minęła słupek bramki Valencii.



Obraz gry przez pierwsze pół godziny wyglądał niezmiennie - Real prowadził atak pozycyjny, a gospodarze szukali okazji do błyskawicznej kontry. Obu stronom brakowało jednak argumentów w bezpośrednim sąsiedztwie bramki rywala. Defensorzy jednej i drugiej drużyny spisywali się długo bez zarzutu.

Real bił głową w mur. Seryjne centry z bocznych sektorów nie przynosiły rezultatu. Środkiem boiska też nie udawało się wypracować klarownej okazji bramkowej.

Gospodarze mogli i powinni objąć prowadzenie niespełna minutę po zmianie stron. Oko w oko z Courtois stanął wówczas Ferran Torres. Za daleko jednak wypuścił sobie piłkę i górą w tym pojedynku był belgijski golkiper.



Zidane nieskutecznością swoich graczy poczuł się sfrustrowany przed upływem 70. minuty. Przeprowadził podwójną zmianę, wpuszczając na murawę Garetha Bale'a i Juniora Viniciusa. Ofensywnie usposobieni zawodnicy mieli odmienić losy spotkania.

Tymczasem do siatki trafiła Valencia. Po akcji prawym skrzydłem Daniel Wass idealnie wycofał piłkę do Carlosa Solera, a ten mierzonym strzałem tuż sprzed pola bramkowego dał gospodarzom prowadzenie!

Końcówka spotkania była prawdziwym horrorem. Najpierw Courtois uratował zespół przed stratą drugiej bramki. A w ostatniej akcji spotkania to on uderzał celnie głową po drugiej stronie boiska. Golkiper Valencii ten strzał obronił, chwilę potem piłka spadła jednak pod nogi Benzemy, a ten z zimną krwią wpakował ją do siatki, ustalając wynik meczu w 95. minucie!



Valencia CF - Real Madryt 1-1 (0-0)

Bramka: 1-0 Soler (78.), 1-1 Benzema (90+5.)

Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz

17. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-12-15 21:00 | Stadion: Estadio de Mestalla | Widzów: 44230 | Arbiter: José María Sánchez Martínez Valencia Club de Futbol Real Madryt 1 1 DO PRZERWY 0-0 Carlos Soler 78' K. Benzema 90'

1 1 Valencia CF Real Madryt Courtois Carvajal Nacho Ramos Varane Isco Kroos Modric Valverde Rodrygo Benzema Doménech Costa Paulista Garay Gayá Torres Coquelin Parejo Soler Wass Rodrigo SKŁADY Valencia CF Real Madryt Jaume Doménech Sánchez Thibaut Courtois 61′ 61′ Jaume Vicent Costa Jordá 77′ 77′ Daniel Carvajal Ramos Gabriel Armando de Abreu . Nacho Ezequiel Garay Sergio Ramos José Luis Gayá Peña Raphael Varane 90′ 90′ Ferrán Torres García 69′ 69′ Alarcon Suarez Isco 83′ 83′ Francis Coquelin Toni Kroos Daniel Parejo 81′ 81′ Luka Modrić 78′ 78′ 38′ 38′ Carlos Soler Barragán Federico Valverde Daniel Wass 69′ 69′ Rodrygo Silva de Goes Moreno Machado Rodrigo 90′ 90′ Karim Benzema REZERWOWI Cristian Rivero Sabater Alphonse Areola 90′ 90′ Mouctar Diakhaby Eder Gabriel Militao Thierry Rendall Correia Álvaro Odriozola Arzallus Vicente Esquerdo Santas Casemiro 83′ 83′ Geoffrey Kondogbia 69′ 69′ Gareth Bale Rubén Sobrino Pozuelo 81′ 81′ 90′ 90′ Luka Jović 61′ 61′ Manuel Javier Vallejo Galván 69′ 69′ Vinicius Junior

STATYSTYKI Valencia CF Real Madryt 1 1 Posiadanie piłki 41% 59% Strzały 7 13 Strzały na bramkę 6 6 Rzuty rożne 1 2 Faule 12 10 Spalone 2 1