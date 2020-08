Ronald Koeman, od środy nowy trener Barcelony, wie już, z którymi piłkarzami nie chce współpracować. W tym wąskim gronie znaleźli się Luis Suarez, Sergio Busquets i Jordi Alba.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Ronald Koeman zaprezentowany jako szkoleniowiec Barcelony. Wideo © 2020 Associated Press

O "la lista negra", czyli czarnej liście , donosi hiszpański "As". Zdaniem dziennika znalazły się na niej trzy nazwiska. Wszystkie należą do graczy wyjściowej jedenastki.

Reklama

Kontrakt Luisa Suareza wygasa po zakończeniu najbliższego sezonu. Piłkarzem Barcy pozostaje od 2014 roku. Do tej pory zdobył dla niej 197 bramek w 283 występach. Wiadomo, że nie kwapi się do opuszczenia Camp Nou, ale niewykluczone, że zostanie do tego nakłoniony.

Suarez może trafić do Ajaksu Amsterdam lub któregoś z klubów angielskich. Jałowe są natomiast spekulacje co do najbliższej przyszłości Sergio Busquetsa i Jordiego Alby. Obaj są reprezentantami Hiszpanii, więc na brak propozycji nie powinni narzekać.