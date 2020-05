Primera Division. Trzech piłkarzy Betisu zakażonych koronawirusem

Testowanie piłkarzy w Hiszpanii przyniosło już sześć pozytywnych przypadków koronawirusa. Zakażenie wykryto u trzech piłkarzy Realu Betis.

O trzech przypadkach koronawirusa w Betisie poinformowało hiszpańskie radio "El Larguero". Dwóch z trzech piłkarzy przechodzi zakażenie bezobjawowo. Wszyscy zostaną poddani kwarantannie i odizolowani od reszty drużyny.

Na razie nie podano nazwisk zakażonych piłkarzy i raczej nie należy spodziewać się, by klub oficjalnie poinformował o tym, którzy piłkarze nie biorą udziału w treningach.



Choć kluby i władze La Liga naciskają na ukrywanie personaliów zakażonych piłkarzy, to do mediów przedostały się informacje o nazwiskach trójki pozostałych zakażonych piłkarzy Primera Division. Są to Renan Lodi z Atletico Madryt, Alex Remiro z Athletic Bilbao oraz Yangel Herrera z Granady.



W ostatnich dniach podobne testy przechodzili wszyscy piłkarze Ekstraklasy, Bundesligi oraz właśnie Primera Division. Pierwsze dwie ligi mają już przygotowany szczegółowy plan powrotu do gry, sytuacja w Hiszpanii nie jest jeszcze jasna.

