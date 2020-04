FC Barcelona jest w stanie wojny i przechodzi obecnie kryzys instytucjonalny. Z klubu odeszło wiele wysoko postawionych osób. Do sporych zmian może dojść także w szatni "Dumy Katalonii", pewne miejsce w drużynie na przyszły sezon ma tylko trzech piłkarzy.

Jak donosi ESPN, powołując się na anonimowe źródła, status nietykalnych otrzymało tylko trzech zawodników: Lionel Messi, Frenkie de Jong oraz Marc-Andre ter Stegen.

Oczywiście nie oznacza to, że wszyscy pozostali są wystawieni na sprzedaż. Mogą jednak odejść, jeśli do klubu wpłyną lukratywne oferty lub zostać wykorzystani do zakontraktowania innych zawodników.

Już w zeszłym miesiącu przez katalońskiego klubu Josep Maria Bartomeu podkreślał, że w wyniku pandemii koronawirusa na rynku transferowym nie będzie aż tak wielkich pieniędzy. Coraz częściej będzie za to dochodziło do wymiany zawodników pomiędzy poszczególnymi klubami.

Być może właśnie w taki sposób Barcelona będzie chciała zakontraktować snajpera Interu Mediolan Lautaro Martineza, który ma zostać następcą Luisa Suareza. Latem klauzula odstępnego Argentyńczyka będzie wynosiła 111 mln euro, lecz sporo mówi się o tym, że włodarzy "Barcy" będą chcieli obniżyć tę kwotę, oferując Włochom któregoś ze swoich piłkarzy.

