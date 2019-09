Klub Valencia CF poinformował, że Marcelino Garcia Toral został zwolniony ze stanowiska trenera.

Marcelino był szkoleniowcem "Nietoperzy" od lipca 2017 roku. Zastał klub w bardzo trudnej sytuacji - przejmował 12. ekipę Primiera Division, w której co chwila zmieniali się trenerzy, niepotrafiący sprostać wymaganiom, jak: Gary Neville, Pako Ayestaran, czy Cesare Prandelli.

Hiszpan niemal natychmiast poprawił grę Valencii - zaimplementował ustawienie 4-4-2 i wprowadził żelazną dyscyplinę. Przez pierwszą część sezonu 17/18 Valencia była jedynym zespołem, który zdołał w jakikolwiek sposób nawiązać rywalizację punktową z rozpędzoną Barceloną, a w poprzedniej kampanii "Nietoperze" pokonały Katalończyków w finale Pucharu Króla.

54-latek był już dwukrotnie bliski zwolnienia. Pierwszy raz na początku ubiegłorocznych rozgrywek, kiedy Valencia słabo punktowała i po 11 kolejkach miała najmniej bramek w całej stawce Primera Division.

Posada Marcelino został uratowana za sprawą dyrektora sportowego - Mateu Alemany’ego, który bronił Asturyjczyka przed obliczem singapurskiego właściciela Valencii - Petera Lima.

Szkoleniowiec odpłacił się swojemu współpracownikowi latem tego roku, gdy Alemany popadł w konflikt z Limem. Jego kanwą były decyzje dotyczące ruchów transferowych. Marcelino zagroził, że w przypadku zwolnienia dyrektora sportowego, on także opuści swoje stanowisko. Za tą dwójką wstawili się także piłkarze, gotowi przerwać przedsezonowe treningi, by udać się do Singapuru na rozmowy z właścicielem.

Marcelino przetrwał lipcową burzę, lecz teraz utracił swoją posadę. Lim wezwał do swojej rezydencji prezydenta klubu Anila Murthy'ego, który miał przekazać tę wiadomość trenerowi.

Nowym szkoleniowcem "Los Ches" zostanie prawdopodobnie Albert Celades, były asystent selekcjonera Hiszpanii, Fernando Hierro, podczas ubiegłorocznego mundialu. Celades pełnił także funkcję drugiego trenera w Realu Madryt, prowadzonym przez Julena Lopeteguiego. Wcześniej prowadził także młodzieżowe reprezentacje "La Roja", lecz nigdy nie pracował samodzielnie w seniorskim futbolu.

Już w sobotę Valencia zmierzy się w lidze z Barceloną, a trzy dni później zagra w Lidze Mistrzów z Chelsea.

Po trzech kolejkach Primera Division, "Los Ches" zajmują 10. miejsce w tabeli.

TB



