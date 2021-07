Toni Kroos - jak i w ogóle cała reprezentacja Niemiec - ma za sobą nieudany występ na Euro 2020. Ekipa "Die Mannschaft" odpadła - wbrew kibicowskim oczekiwaniom - już w 1/8 finału po porażce z Anglikami.

Jak jednak twierdzi środkowy pomocnik, Niemcy "mieli jakość, by zostać mistrzami" i "próbowali wszystkiego". Zawodnik nie krył jednak smutku z powodu tego, jak ostatecznie potoczyły się dla niemieckiej ekipy mistrzostwa Europy.



Toni Kroos chce w klubie "grać na najwyższym poziomie"

Euro 2020 okazało się gorzkim zakończeniem kariery reprezentacyjnej Kroosa - gracz niedawno ogłosił rozbrat z kadrą narodową. Jak podkreślił, decyzję tę podjął jeszcze przed rozpoczęciem turnieju. Głównymi powodami była chęć spędzania większej ilości czasu z rodziną oraz pragnienie, by skupić się na grze w klubie "przez kilka kolejnych lat na najwyższym poziomie".



Jak dodał piłkarz, wydaje mu się, że w 2014 roku, gdy wygrywał z Niemcami mistrzostwo świata, w kraju "nie wszyscy rozumieli jego grę". Jak jednak stwierdził Kroos, woli "być kontrowersyjny w kraju i rozpoznawalny na całym świecie, niż na odwrót".



Real Madryt ma być ostatnim klubem w karierze Kroosa

Kroos ma ważny kontrakt z Realem Madryt do czerwca 2023 roku. Rozważając, czy ta data byłaby dobrym momentem na wycofanie się z futbolu, powiedział: "Myślę, że rok 2023 jest idealny i celowo wybrany. Będę miał wtedy 33 lata. Potem możemy usiąść i wspólnie zdecydować, czy chcemy przedłużyć kontrakt o kolejny rok lub dwa. Jestem całkowicie otwarty na taką możliwość".



Jak podkreślił piłkarz, nie wyobraża on sobie ostatnich lat kariery w innym zespole, niż "Los Blancos". "Na emeryturę przejdę w Madrycie. Jestem tego pewien" - powiedział. Wygląda więc na to, że fani piłki nożnej nie zobaczą już Toniego Kroosa na boisku w innym stroju, niż w śnieżnobiałym trykocie Realu.

Zdjęcie Toni Kroos wykazał się mocnym przywiązaniem do madryckiego klubu / Soccrates Images / Contributor / Getty Images

