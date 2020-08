Villarreal CF zaczyna wzmacniać się przed nowym sezonem. Piłkarzem "Żółtej Łodzi Podwodnej" został Takefusa Kubo.

19-latek został wypożyczony na sezon z Realu Madryt.

W poprzednich rozgrywkach japoński napastnik był wypożyczony do RCD Mallorca, gdzie w 36 meczach strzelił cztery gole i zaliczył pięć asyst.



Kubo do Realu trafił w lipcu 2019 roku z FC Tokyo, ale jeszcze nie zadebiutował w barwach "Królewskich".



To ma nie być koniec wzmocnień Villarrealu. Klub, który zajął piąte miejsce w poprzednim sezonie, ma pozyskać także Daniego Parejo i Francisa Coquelina z Valencii. Ten pierwszy to kapitan "Nietoperzy", ale ma odejść, ponieważ jego obecny klub szuka oszczędności, co mogłoby się odbić na wysokości kontraktu pomocnika (zarabia trzy miliony euro rocznie).



Z kolei Coquelin, który zgarnia 2,5 mln euro za sezon, też jest obciążeniem dla budżetu Valencii. "Nietoperze" na sprzedaży tych dwóch zawodników mają zarobić około 13 milionów euro.