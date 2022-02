Przedstawiciele Spotify byli na Camp Nou na ostatnim meczu La Liga, w którym Barcelona pokonała Atletico Madryt 4-2 i awansowała na czwartą pozycję w tabeli. Od dawna drużyna z Katalonii nie odniosła zwycięstwa tak prestiżowego - zespół Diego Simeone broni tytułu mistrza Hiszpanii.

Tabelę La Liga znajdziesz tutaj!





Primera Division. 280 mln od Spotify?

Nadająca po katalońsku stacja RAC1 ogłosiła, że wizyta przedstawicieli Spotify nie była kurtuazyjna. W najbliższych dniach firma podpisze kontrakt z klubem z Camp Nou w wysokości 280 mln euro. Otrzyma za to prawo do reklamowania się przez trzy lata na koszulkach drużyny Barcelony męskiej (teraz prawo do tego ma Rakuten) i żeńskiej (Stanley). Ta druga jest triumfatorem Ligi Mistrzów, a jej gwiazda Alexia Putellas to laureatka Złotej Piłki za 2021 rok.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Jeśli faktycznie kontrakt zostanie podpisany, Spotify otrzyma też od nowego sezonu prawo do nazwy stadionu Camp Nou. Kataloński klub jest w trudnej sytuacji finansowej, W sierpniu 2021 roku prezes Joan Laporta ogłosił, że długi sięgają 1,35 mld euro.