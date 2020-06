Argentyńczyk Diego Simeone odniósł w sobotę późnym wieczorem 195. zwycięstwo ligowe jako trener piłkarzy Atletico Madryt, bijąc rekord klubowy Luisa Aragonesa. Jego podopieczni wygrali u siebie z Alaves 2-1 i umocnili się na trzecim miejscu w tabeli.

Wszystkie bramki padły w drugiej połowie. Dla Atletico zdobyli je Saul Niguez oraz z rzutu karnego Diego Costa, a w doliczonym czasie gry rozmiary porażki zmniejszył, także z karnego, Joselu.

To czwarta kolejna wygrana Atletico, które traci 11 punktów do prowadzącej Barcelony, a 10 do Realu Madryt. "Królewscy" swój mecz 32. kolejki rozegrają w niedzielę na wyjeździe z Espanyolem Barcelona.

Zmarły w 2014 roku Aragones prowadził Atletico z dłuższymi lub krótszymi przerwami w latach 1975-2003 w 407 meczach ligowych, odnosząc 194 zwycięstwa. Simeone od swojego debiutu na ławce trenerskiej w styczniu 2012 roku przeciwko Maladze wygrał 195 z 320 spotkań w ekstraklasie, notując też 75 remisów i 50 porażek.

50-letni Simeone jest najbardziej utytułowanym szkoleniowcem w 117-letniej historii Atletico. W ciągu ośmiu lat zdobył łącznie siedem tytułów lub trofeów, o jeden więcej od Aragonesa: mistrzostwo Hiszpanii (2014), Puchar Króla (2013), Superpuchar Hiszpanii (2014), triumf w Lidze Europy (2012, 2018) i w tych samych latach w Superpucharze Europy.

Pod jego wodzą Atletico było w ostatniej dekadzie jedynym klubem w Primera Division, który potrafił przełamać hegemonię Barcelony i Realu Madryt.

