Sime Vrsaljko znalazł się w wyjściowym składzie Atletico Madryt na mecz 21. kolejki Primera Division z Leganes. Oznacza to, że Chorwat wraca do jedenastki "Los Colchoneros" po 620 dniach przerwy.

Ostatni raz Diego Simeone oddelegował go do gry 16 maja 2018 roku w wygranym 3-0 z Marsylią finale Ligi Europy. Defensor rozegrał w nim pierwsze 45 minut, a po przerwie na placu gry zastąpił go Juanfran.

Po zakończeniu klubowych zmagań urodzony w Rijece zawodnik pojechał na mundial i wraz z reprezentacją Chorwacji wywalczył tytuł wicemistrza świata.

Kolejną kampanię spędził na wypożyczeniu z Interze. Mediolańczycy za czasowy transfer zapłacili 6,5 miliona euro, lecz niedługo mogli korzystać z usług bocznego defensora. W styczniu ubiegłego roku Vrsaljko nabawił się poważnej kontuzji kolana, przeszedł operację i w Madrycie walczył o powrót do zdrowia. Zajęło mu to niemal 12 miesięcy.

Teraz proces rehabilitacji Chorwata w końcu się zakończył, a jego zwieńczeniem jest występ w starciu z Leganes.

