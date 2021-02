Primera Division. Sevilla FC - FC Barcelona 0-2 w 25. kolejce

FC Barcelona odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Sevilla FC 2-0 w 25. kolejce Primera Division. "Duma Katalonii" awansowała na drugie miejsce w tabeli i odskoczyła od dzisiejszego rywala na cztery punkty.

25. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-02-27 16:15 | Stadion: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | Arbiter: Alejandro José Hernández Hernández Sevilla FC FC Barcelona 0 2 DO PRZERWY 0-1 O. Dembélé 29' L. Messi 85'

Ronald Koeman, trener Barcelony, zdecydował się w sobotę na grę z trójką stoperów, a Sergino Dest i Jordi Alba wyszli jako wahadłowi.

Natomiast Julen Lopetegui, opiekun Sevilli, zdecydował, że jako napastnik tym razem szansę dostanie Luuk de Jong, za którego plecami operował były piłkarz "Dumy Katalonii" - Ivan Rakitić.



Goście objęli prowadzenie w 29. minucie. Ousmane Dembele dostał prostopadłe podanie od Lionela Messiego i w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza rywala. To trzecia bramka Francuza w obecnym sezonie La Liga.



W końcówce pierwszej połowy mieliśmy jeszcze kontrowersję. Lionel Messi sfaulował wychodzącego z piłką Jules'a Kounde. Argentyńczyk chwilę wcześniej zobaczył żółta kartkę. Tym razem sędzia Alejandro Hernández nie zdecydował się pokazać Messiemu kartonika. Zobaczył go z kolei za protesty Lopetegui.

Trener Sevilli w przerwie dokonał trzech zmian. Na placu pojawili się: Youssef En-Nesyri, Suso i Karim Rekik, a zeszli z niego: Munir El Haddadi, Alejandro Gomez i Diego Carlos.



W 59. minucie Barcelona miała wyborną okazję, by podwyższyć prowadzenie. Piłka wędrowała jak po sznurku po obwodzie, w końcu z lewej strony dośrodkował Alba, Dembele został zablokowany, ale piłka dotarła do Desta, który trafił nią tylko w słupek.



Lopetegui w 63. minucie dokonał już wszystkich zmian, wprowadzając Oliviera Torresa i Oscara Rodrigueza.



Sześć minut później Barcelona strzeliła drugiego gola - Clement Lenglet po dośrodkowaniu Messiego z rzutu wolnego, jednak Francuz był na spalonym. Chwilę później z murawy z powodu kontuzji zszedł Pedri, a zastąpił go Ilax Moriba.



W 80. minucie rezerwowy En-Nesyri trafił do siatki, ale wcześniej piłka dotknęła jego ręki i sędzia gola nie uznał.



"Duma Katalonii" rozstrzygnęła sprawę w 85. minucie. Frenkie do Jong podał do Messiego, który wymienił piłkę na jeden kontakt z Dembele, następnie Argentyńczyk wpadł w pole karne, ograł Francisca Fernando, jego strzał trafił w Yassine'a Bounou, ale piłka wróciła pod nogi Messiego, a ten z bliska wpakował ją do siatki.

Barcelona awansowała na drugie miejsce w tabeli, a Koeman w czwartym meczu we wszystkich rozgrywkach, w końcu pokonał Sevillę.





0 2 Sevilla FC FC Barcelona ter Stegen Mingueza Lenglet Piqué Dest de Jong Pedri Alba Busquets Messi Dembélé Bounou Navas Koundé Carlos Escudero Jordán Gómez Munir Fernando Rakitić de Jong SKŁADY Sevilla FC FC Barcelona Yassine Bounou Marc-André ter Stegen Jesus Navas Óscar Mingueza García Jules Koundé Clément Nicolas Laurent Lenglet 38′ 38′ 46′ 46′ Diego Carlos Santos Silva 67′ 67′ Gerard Pique 45′ 45′ Sergio Escudero Sergiño Gianni Dest 88′ 88′ Joan Jordán Moreno Frenkie de Jong 46′ 46′ Alejandro Gomez 71′ 71′ Pedro González López 46′ 46′ Munir El Haddadi Jordi Alba 31′ 31′ Francisco Fernando Sergio Busquets 63′ 63′ Ivan Rakitić 85′ 85′ 42′ 42′ Lionel Messi 63′ 63′ Luuk de Jong 29′ 29′ 82′ 82′ 82′ 82′ Ousmane Dembélé REZERWOWI Javier Díaz Sánchez Norberto Murara Neto Tomasz Vaclik Ignacio Peña Sotorres Joris Gnagnon 67′ 67′ 82′ 82′ Ronald Federico Araújo da Silva Sergio Gomez Héctor Junior Firpo Adames 46′ 46′ 46′ 46′ Karim Rekik 82′ 82′ Samuel Umtiti 46′ 46′ Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre Matheus Fernandes Siqueira Nemanja Gudelj 71′ 71′ Moriba Kourouma Kourouma 63′ 63′ Óscar Rodríguez Arnaiz Ricard Puig Martí 63′ 63′ Óliver Torres Munoz 82′ 82′ Martin Braithwaite Christensen Franco Damián Vázquez Antoine Griezmann Aleix Vidal Francisco António Machado Mota Castro Trincão 46′ 46′ Youssef En-Nesyri

