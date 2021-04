Sergio Ramos, kapitan i żywa legenda Realu Madryt, nie zamierza kończyć sportowej kariery. Właśnie oznajmił, że do zrealizowania pozostały mu przynajmniej trzy ważne cele. Triumf w Lidze Mistrzów to tylko przygrywka do dwóch kolejnych.

O swojej przyszłości 35-letni zawodnik opowiedział w najnowszym odcinku "La Leyenda de Sergio Ramos". To serial dokumentalny o jego życiu i karierze emitowany w serwisie Amazon.

- Chciałbym po raz piąty wygrać Ligę Mistrzów, wziąć udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio i wystąpić w mistrzostwach świata w Katarze - oznajmił kapitan "Królewskich".

Nie wiadomo, czy do realizacji każdego z tych celów podejdzie jako zawodnik Realu. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca tego roku. Nie zanosi się jak na razie na prolongatę umowy.

Sergio Ramos oczekuje podwyżki wynagrodzenia

Zawodnik żąda podwyżki zarobków, podczas gdy klub skłania się ku redukcji jego pensji. Powodem takiego stanowiska jest kryzys finansowy wywołany skutkami pandemii. Różnica oczekiwań między stronami wydaje się nie do pogodzenia.

- Kiedy zakończę grę w piłkę? W dniu, kiedy nie będzie mi już zależało, żeby być najlepszym. Wtedy będzie liczyć się tylko moja rodzina. Od futbolu będę chciał odpocząć rok, może dwa. Ale nie dłużej - zapowiada piłkarz.

W tym sezonie Ramos boryka się z kłopotami zdrowotnymi. Na wszystkich frontach rozegrał 20 spotkań, zdobył cztery gole i zaliczył asystę.

