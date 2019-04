Real Madryt poinformował, że Sergio Ramos doznał kontuzji lewej łydki. Hiszpański klub prawdopodobnie będzie musiał sobie radzić bez kapitana przez trzy tygodnie.

Zdjęcie Sergio Ramos nie zagra w najbliższych spotkaniach Realu Madryt /Getty Images

Ramosa zabrakło na boisku już przed tygodniem, w wygranym przez Real 2-1 spotkaniu z Eibarem. Przed poniedziałkowym meczem z Leganes klub przekazał informację, z której wynika, że kapitana "Królewskich" nie zobaczymy na boisku również w najbliższych spotkaniach.

33-letni obrońca doznał urazu mięśnia lewej łydki. Z powodu podobnej kontuzji pauzował już w styczniu ubiegłego roku. Real nie poinformował, jak długo będzie pauzował Hiszpan (to zwykła praktyka "Królewskich"). Hiszpańskie media przewidują jednak, że zabraknie go na boisku przez trzy tygodnie. Jeśli to się potwierdzi, oprócz spotkania z Leganes przegapi konfrontacje z Athletikiem Bilbao i Getafe, a być może także Rayo Vallecano.

Ramos to środkowy obrońca, ale w tym sezonie tylko dwóch piłkarzy Realu - Karim Benzema i Gareth Bale - zdobyło więcej bramek niż on. Hiszpan trafił do siatki rywali 11 razy.

Nie pomogło to jednak uniknąć Realowi najsłabszego sezonu od kilku lat. Zespół z Madrytu nie liczy się już w walce o mistrzostwo Hiszpanii, odpadł z Ligi Mistrzów i Pucharu Króla. Zajmuje trzecie miejsce w tabeli, do drugiego Atletico Madryt traci jednak tylko dwa punkty.

