Lider Atletico Madryt po mękach, ale wygrał na wyjeździe z SD Eibar 2-1 w meczu kończącym 19. kolejkę Primera Division.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Osłabiony Bayern Monachium zremisował z Atletico Madryt. wideo INTERIA.TV

19. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-01-21 21:30 | Stadion: Estadio Municipal de Ipurúa | Arbiter: Mario Melero López SD Eibar Atletico Madryt 1 2 DO PRZERWY 1-1 M. Dmitrović 12' L. Suárez 40',89'

Gospodarze na prowadzenie wyszli w 12. minucie. Wtedy to Marko Dmitrović wykorzystał rzut karny. Serb został pierwszym bramkarzem od lutego 2011 roku, który posłał piłkę do siatki (wtedy Dani Aranzubia) w La Liga, a także pierwszym od prawie 18 lat, który dokonał tego z 11 metrów (w marcu 2003 zrobił to Nacho Gonzalez). Dla 28-letniego Dmitrovicia było to pierwsze trafienie w karierze.

Reklama

Atletico wyrównało w 40. minucie za sprawą Luisa Suareza. Urugwajczyk zapewnił też liderowi Primera Division trzy punkty minutę przed końcem meczu. Najpierw został sfaulowany w polu karnym, choć trochę trwała analiza VAR, a potem sam wykonał "jedenastkę", wykonując "podcinkę", co zupełnie zaskoczyła Dmitrovicia, który rzucił się w prawą stronę.



W klasyfikacji strzelców Suaraz ma już 11 bramek w tym sezonie i zrównał się z liderującym Lionelem Messim.



Atletico umocniło się na prowadzeniu w tabeli, ma siedem punków więcej od drugiego Realu Madryt i jeden mecz rozegrany mniej.



1 2 SD Eibar Atletico Madryt Oblak Savić Giménez Felipe Vrsaljko Llorente Lemar Carrasco Saúl Suárez 2 Correa Dmitrović Pozo Oliveira Arbilla Bigas Álvarez Muto Inui Diop Expósito Kike SKŁADY SD Eibar Atletico Madryt 12′ (k.) 12′ (k.) Marko Dmitrović Jan Oblak 90′ 90′ Alejandro Pozo Pozo 90′ 90′ Stefan Savić Paulo André Rodrigues de Oliveira José Gimenez 82′ 82′ Anaitz Arbilla Zabala 62′ 62′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro Pedro Bigas Rigo Szime Vrsaljko Sergio Álvarez Díaz Marcos Llorente Moreno 77′ 77′ Yoshinori Muto 46′ 46′ Thomas Lemar Takashi Inui Yannick Carrasco 90′ 90′ Papa Kouly Diop . Saul Niguez Eduardo Expósito Jaén 40′, 89′ (k.) 40′, 89′ (k.) 90′ 90′ Luis Suarez 90′ 90′ Enrique García Martínez 46′ 46′ Ángel Martín Correa REZERWOWI Yoel Rodríguez Oterino Ivo Grbić Esteban Rodrigo Burgos Miguel San Román Ferrándiz Roberto Antonio Correa Silva Renan Augusto Lodi dos Santos Kévin Manuel Rodrigues Álvaro García Segovia Luís Rafael Soares Alves 90′ 90′ Geoffrey Kondogbia José Ángel Valdés Díaz 46′ 46′ Lucas Torreira Di Pascua José Luis García del Pozo Victor Machin Perez Vitolo Aleix García Serrano Moussa Dembélé 90′ 90′ Sanchez Gil Pedro Leon 46′ 46′ João Félix Sequeira 77′ 77′ Sergio Enrich Ametller Bryan Gil Salvatierra Enrique González Casín

Zdjęcie Marko Dmitrović w objęciach kolegów po strzeleniu gola / AFP