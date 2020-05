To już pewne - Saul Niguez odejdzie z Atletico Madryt. Hiszpan ogłosił, że za trzy dni poda nazwę swojego nowego klubu.

"Nowy klub. Ogłoszę to za trzy dni..." - takim wpisem podzielił się z kibicami na Twitterze Saul Niguez.

Hiszpański pomocnik grał w juniorskich drużynach Realu Madryt, ale jako 13-latek przeniósł się do Atletico. To w tym klubie stawiał pierwsze kroki w poważnym futbolu.



19-krotny reprezentant Hiszpanii od dłuższego czasu jest podstawowym zawodnikiem drużyny Diego Simeone. Uniwersalny pomocnik łącznie zagrał w 286 meczach Atletico, strzelając 38 bramek i notując 18 asyst.



Według medialnych doniesień faworytem wyścigu do pozyskania Saula jest Manchester United.





