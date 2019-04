- To ja prowadziłem Barcelonę do tytułów, nie Messi – przekonuje Samuel Eto’o. Były napastnik katalońskiego klubu po raz kolejny uderza w Josepa Guardiolę.

Zdjęcie Samuel Eto'o wciąż ma żal do Josepa Guardioli /Getty Images

Eto’o odszedł z Barcelony latem 2009 r. Trenerem Katalończyków był wówczas Guardiola, który bez żalu pożegnał kameruńskiego napastnika. Choć od tamtego momentu minęło prawie 10 lat, Eto’o wciąż ma żal do byłego szkoleniowca.

- Powiedziałem mu, że powinien mnie przeprosić. To ja prowadziłem Barcelonę do tytułów, nie Messi. To była moja era, czas Messiego nadszedł później - twierdzi Kameruńczyk w rozmowie z BeIn Sports.

W czasie ostatniego sezonu w Barcelonie Eto’o strzelił 36 goli w 52 meczach. Drużyna sięgnęła po potrójną koronę - zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, krajowy puchar i wygrała Ligę Mistrzów. Napastnik musiał jednak pożegnać się z klubem, bo poróżnił się z Guardiolą.

- On nie rozumiał szatni. Nie był naszym liderem. Kiedy mój agent powiedział mi, że klub wystawił mnie na sprzedaż, nie mogłem uwierzyć. Okazało się, że zrobiono to z polecenia Guardioli - wspomina Eto’o.

Kameruńczyk za 20 milionów euro trafił do Interu Mediolan. Już w pierwszym sezonie we włoskim klubie wygrał Ligę Mistrzów, w półfinale eliminując Barcelonę. Potem grał jeszcze m.in. w Chelsea czy Evertonie. Dziś Eto’o ma 38 lat i występuje w lidze katarskiej.

