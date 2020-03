Władze hiszpańskiej federacji piłkarskiej nie ulegają bezpodstawnym złudzeniom. Pierwotnie odwołano tylko dwie kolejki Primera Division. Teraz wyścig po mistrzostwo kraju został zawieszony aż do dowołania. Powód oczywisty - pandemia koronawirusa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Wyburzanie starego stadionu Atletico. Wideo © 2019 Associated Press

"La Liga aprobuje zawieszenie profesjonalnych rozgrywek piłkarskich do czasu, kiedy właściwe organy rządu i administracji państwowej uznają, że można wznowić rywalizację bez ryzyka dla zdrowia. Chcemy wyrazić swoją wdzięczność wszystkim, którzy poświęcają się na rzecz zapewnienia podstawowych usług Hiszpanom. Przekazujemy też wyrazy szczerego współczucia dla rodzin wszystkich zmarłych" - czytamy w komunikacie władz ligi.

Reklama

Dziennik "AS" spekuluje na temat ewentualnego terminu wznowienia rozgrywek. Pojawiają się dwie daty. Ta optymistyczna to 23 kwietnia. Wydaje się jednak mało realna. Za miesiąc pandemia koronawirusa może co najwyżej wytracić na dynamice. Drugi termin, jaki pojawia się w domysłach hiszpańskich dziennikarzy, to 10 maja.

W Hiszpanii na COVID-19 zachorowało już ponad 33 tysiące ludzi. Więcej przypadków zanotowano tylko w trzech innych krajach - w Chinach, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych.

UKi