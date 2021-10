"Koeman zwolniony!" - tweeta o takiej treści tuż przed północą zamieścił kataloński "Sport". Treść wiadomości nie pozostawia wątpliwości co do powagi sytuacji. Co do jednego nie było wątpliwości - to już nie spekulacje, Holender naprawdę żegna się z Camp Nou.



Gazeta poinformowała jednocześnie, że oficjalny komunikat w tej sprawie jest w trakcie sporządzania. Doniesienia te potwierdził również dziennikarz Fabrizio Romano, który o newralgicznych roszadach wie zwykle jako jeden z pierwszych. Nie było zatem mowy o generowaniu taniej sensacji.

FC Barcelona: Ronald Koeman zwolniony z funkcji trenera

Kwadrans po północy Barcelona poinformowała na Twitterze o dymisji 58-letniego trenera.



Tym samym dobiega końca historia burzliwego związku Ronalda Koemana z Barceloną. Spekulacje na temat rychłego zwolnienia holenderskiego szkoleniowca z posady narastały od dobrych kilku miesięcy. Było jasne, że ostateczny rozłam między nim a kierownictwem klubu to tylko kwestia czasu.

W miniony weekend "Duma Katalonii" przegrała na własnym obiekcie El Clasico, ulegając Realowi Madryt 1-2. To był ostatni mecz Barcelony pod wodzą Koemana na Camp Nou.



WG, UKi

