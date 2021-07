Primera Division. Ronald Koeman o przyszłości Lionela Messiego

Pomimo problemów finansowych "Dumy Katalonii" zatrzymanie największej i najlepiej opłacanej gwiazdy jest priorytetem klubu. Tym bardziej, że zainteresowanie napastnikiem wykazywały PSG i Manchester City.

Koeman liczy jednak, że Messi zostanie na Camp Nou w nowym sezonie i razem zdobędą jakieś trofea, bo w poprzednich rozgrywkach zespół prowadzony przez Holendra nic nie wywalczył.



"To bardzo ważne. W poprzednim sezonie Leo miał wolny start, ale potem pokazał, że nadal jest najlepszy na świecie" - powiedział Koeman w rozmowie z klubowymi mediami.



"Messi jest kapitanem i przykładem dla wszystkich. Wiedziałem, jak bardzo pragnął wygrać Copa America i w końcu to mu się udało. To główny kandydat do zdobycia 'Złotej Piłki' po świetnym sezonie" - dodał.



