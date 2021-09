Prace budowlane potrwają jeszcze do 18 grudnia 2022 roku. Cztery dni po finale mundialu w Katarze nastąpi uroczyste otwarcie kosmicznego obiektu. Całkowity koszt przebudowy planowano na 550 mln euro. To ma być najpiękniejszy i najbardziej nowoczesny stadion na świecie: o oryginalnym kształcie, pokryty srebrną powłoką, ze składaną murawą, dachem zasuwanym w 15 minut. Wizytówka klubu i stolicy Hiszpanii.

Real Madryt. Perez zaprosił budowniczych

Dziś mecz z Celtą obejrzy na żywo 30 tys ludzi. Na tyle pozwalają normy hiszpańskiego Sanepidu. Prezes Florentino Perez zaprosił na trybuny budowniczych i ich rodziny. Pracowali bez wytchnienia od marca 2020 roku i pracować będą jeszcze 15 miesięcy.

Prezes Realu zrobił co mógł, by na nową murawę sprowadzoną z Caceres wybiegł dziś Kylian Mbappe. Francuz miał być największą atrakcją wieczoru pod hasłem "Real wraca do domu". PSG odrzuciło jednak ofertę 180 mln euro. W czerwcu 2022 roku mistrz świata będzie mógł przyjść do królewskiego klubu za darmo. Póki co atrakcją musi być pomocnik Eduardo Camavinga - nastolatek wykupiony z Rennes za 30 mln euro. Francuscy zawodnicy odegrali w historii Realu wielką rolę, byli w składzie królewskiej drużyny, gdy zdobywała aż 10 z 13 tytułów najlepszej w Europie.

Real Madryt. Pożegnanie z Alfredo di Stefano

Ostatni raz Real grał na Santiago Bernabeu 1 marca 2020 roku. Pokonał Barcelonę 2-0. Potem przeniósł się na stadion imienia Alfredo di Stefano w swoim ośrodku treningowym w Valdebebas. Z powodu pandemii pierwszy raz zagrał na nim dopiero 14 czerwca 2020 roku, by właśnie tam odzyskać tytuł mistrza Hiszpanii, który stracił w minionym sezonie na rzecz Atletico Madryt. W sumie na stadionie Di Stefano Królewscy zagrali 32 spotkania: 25 ligowych i siedem w Lidze Mistrzów. W zeszłym sezonie byli w półfinale europejskich rozgrywek, ale ulegli późniejszym triumfatorom z Chelsea.

W tym czasie Santiago Bernabeu zmienił się w plac budowy. Perez wykorzystał pandemię - trybuny stadionów i tak były zamknięte. Pierwszy etap przebudowy dobiegł końca. Na stadion może wrócić drużyna i kibice. To była najdłuższa przerwa w historii klubu. W latach 40. XX wieku Królewscy nie grali na swoim stadionie 14 miesięcy. Wypożyczali wtedy obiekt od Atletico, a sami budowali swój nowy. Teraz nie było potrzeby wynajmowania cudzego stadionu.

Wielka przebudowa Santiago Bernabeu zostanie ukończona w 75. rocznicę zbudowania go. W czerwcu 1944 roku ówczesny prezes klubu legendarny Santiago Bernabeu dostał kredyt na wybudowanie stadionu dla 75 tys widzów. Budowę rozpoczęto w październiku, zakończono 14 grudnia 1947 roku. Potem kilka razy remontowano obiekt, w 1954 roku powiększono trybuny do 120 tys miejsc. Ostatnio stadion mieścił 81 tys ludzi. Po przebudowie będzie pojemniejszy o 3 tys. Ma przynosić klubów dochód w wysokości 150-200 mln euro rocznie.

Real Madryt. Gdzie zobaczyć mecz z Celtą Vigo

Niedzielny mecz Real Madryt - Celta Vigo w czwartej kolejce Primera Division zacznie się o godzinie 21. Pokaże go stacja Eleven Sports 1.



Dariusz Wołowski