​Po raz pierwszy od pięciu lat Real Madryt wygrał mecz zdobywając gola w doliczonym czasie. Królewscy strzelają najmniej bramek od 14 sezonów La Liga. Wracaj Ronaldo!

Strzał Karima Benzemy w 91. min meczu z Elche był perfekcyjny. Uderzył bez namysłu, lewą nogą, piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. Być może to kluczowy gol sezonu dla obrońców trofeum? Remis z rywalem grającym o utrzymanie byłby dla Realu nieszczęściem.

Biegnij "Karino"

Niedługo potem punkty stracił lider z Atletico Madryt (bezbramkowy remis z Getafe) i Królewscy zbliżyli się do niego na sześć punktów. Na 12 kolejek przed końcem, to wciąż daje nadzieję.

Tuż przed decydującym golem na 2-1 dla Realu, wracający do gry po operacji kapitan Sergio Ramos krzyknął do Benzemy "Karino, ruszaj do przodu". Francuz wciąż ma skłonność, która utrwaliła mu się przez lata gry u boku Cristiano Ronaldo. Lubi cofnąć się po piłkę, rozegrać ją, nie czuje komfortu w roli egzekutora. Od trzech lat nie ma jednak wyjścia. CR7 jest w Turynie.

W tym sezonie Francuz zdobył 15 bramek w La Liga. Lepsi są tylko Leo Messi z Barcelony (19) i Luis Suarez z Atletico (18). Benzema jest bezcenny dla Realu - bo zdobywanie goli idzie mu wyjątkowo ciężko. Eden Hazard i Marco Asensio zawodzą kompletnie. Real zdobył w tym sezonie La Liga 46 bramek - najmniej w ostatnich 14 latach. W sezonie 2006-2007 miał ich po 27 kolejkach zaledwie 37, co nie przeszkodziło mu sięgnąć po tytuł.

Stara gwardia Realu trzyma się mocno

Trzy lata temu po zwycięstwie w Kijowie w finale Champions League Florentino Perez zaczął odmładzać drużynę. Sprzedał Ronaldo do Juventusu za 105 mln euro. Transakcja wydawała się niezwykle opłacalna - wielkie pieniądze za gracza 33-letniego. Po wydaniu na nowych piłkarzy 350 mln, Real wciąż zależy od starej gwardii.

W meczu z Elche Zinedine Zidane dał odpocząć przed Ligą Mistrzów pomocnikom Luce Modricowi i Toniemu Kroosowi. Musiał ich jednak wpuścić na boisko, bo goście sensacyjnie prowadzili 1-0. Modric asystował przy wyrównującej bramce Benzemy.

Dziś Karim jest bohaterem drużyny, a przecież kiedyś trwała gorąca debata, czy jest piłkarzem formatu odpowiedniego dla tak wielkiego klubu. Tymczasem gra w nim 12. sezon, zdobył 184 bramki w lidze i 269 we wszystkich rozgrywkach. Z grających jeszcze w Primera Division skuteczniejszy od Francuza jest tylko Messi.





Ronaldo osłabił Real, ale nie uszczęśliwił ani siebie, ani Juventusu. Klub z Turynu chce się pozbyć 36-letniego gwiazdora zarabiającego netto aż 31 mln euro za sezon. Podobno operacja "powrót do Madrytu" przygotowywana jest od miesięcy, na długo przed tym zanim Juventus przegrał w Porto w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Byłby to jeden z najbardziej niewiarygodnych powrotów w historii piłki. W 438 meczach w barwach Realu CR7 zdobył 450 goli.

