Przetrzebiony kontuzjami Real Madryt zremisował bezbramkowo wyjazdową potyczkę z Getafe w 33. kolejce Primera Divison. W tabeli zachował drugą lokatę, ale do liderującego Atletico Madryt znów traci trzy punkty.

Liga Mistrzów. FC Liverpool - Real Madryt 0-0. Skrót meczu (POLSAT SPORT).

33. kolejka Hiszpania - Primera División

2021-04-18 21:00 | Stadion: Coliseum Alfonso Pérez | Arbiter: José María Sánchez Martínez Getafe CF Real Madryt 0 0

Sytuacja kadrowa Realu była przed tym spotkaniem katastrofalna. Trener Zinedine Zidane dysponował ledwie 12 graczami z pola, którzy pozostawali w pełni sił. Mimo to "Królewscy" podjęli wyrównaną walkę z rywalem zaciekle broniącym się przed degradacją.



Za ekipą z Madrytu tylko w czystej teorii przemawiał fakt, że w lidze wygrała cztery spotkania z rzędu, a w mijającym tygodniu przypieczętowała dobrą passę awansem do półfinału Champions League. Tymczasem piłkarze Getafe wygrali tylko jedną z 12 poprzednich potyczek.

Mariano Diaz centymetry od szczęścia

Piłka wpadła do bramki gospodarzy już w ósmej minucie. Mariano Diaz dynamicznie wystartował do prostopadłego podania, minął wychodzącego na przedpole Davida Sorię i skierował futbolówkę do siatki. Gol nie został jednak uznany, bowiem arbiter uznał, że zawodnik Realu był na pozycji spalonej.



Kwadrans później "Los Blancos" mogli mówić o ogromie szczęścia. Po uderzeniu głową Jaime Maty piłka skozłowała przed linią bramkową i trafiła w słupek. Thibaut Courtois podjął interwencję, ale nie miałby szans na skuteczną obronę, gdyby strzał był odrobinę bardziej precyzyjny.

W 65. minucie na murawie pojawił się nie w pełni zdrowy Karim Benzema. Jego wysiłki nie przyniosły jednak spodziewanego efektu. Więcej groźnych sytuacji strzeleckich stworzyli sobie gospodarze. Courtois nie pozwolił się pokonać, ratując madrytczykom remis.



Wybrańcy Zidane'a zachowali drugie miejsce w tabeli, ale liderujące Atletico Madryt znów odskoczyło na dystans trzech punktów.



Getafe CF - Real Madryt 0-0

0 0 Getafe CF Real Madryt Courtois Odriozola Militão Chust Marcelo Modrić Rodrygo Júnior Isco Asensio Díaz Mejía Soria Nyom Dakonam Ortega Timor Olivera Miramontes Aleñá Maksimović Arambarri Rosa Cucurella Ünal Mata SKŁADY Getafe CF Real Madryt David Soria Thibaut Courtois 58′ 58′ Allan Romeo Nyom Álvaro Odriozola Arzallus Djené Dakonam Ortega Eder Gabriel Militao David Timor Copoví Víctor Chust García Mathías Olivera Miramontes Silva Junior Marcelo 76′ 76′ Carles Aleña Castillo Luka Modrić Nemanja Maksimović 65′ 65′ Rodrygo Silva de Goes Mauro Wilney Arambarri Rosa 54′ 54′ Vinicius Junior 86′ 86′ Marc Cucurella Saseta Alarcon Suarez Isco 90′ 90′ Enes Ünal 78′ 78′ Marco Asensio Willemsen 65′ 65′ Jaime Mata Arnaiz 65′ 65′ Mariano Díaz Mejía REZERWOWI Orlando Rubén Yáñez Alabart Diego Altube Suárez Emmanuel Akurugu Amankwaa Andrii Lunin Sofian Chakla Miguel Gutiérrez Ortega Xabier Etxeita Gorritxategi 78′ 78′ Sergio Arribas Calvo Juan Antonio Iglesias Sánchez 65′ 65′ Antonio Blanco Conde José Manuel Rodríguez Benito Toni Kroos 76′ 76′ Damián Nicolás Suárez Suárez 65′ 65′ Karim Benzema Takefusa Kubo Pablo Ramón Parra 90′ 90′ José Antonio Miranda Boacho Francisco Portillo Soler 65′ 65′ 75′ 75′ Ángel Luis Rodríguez Díaz

STATYSTYKI Getafe CF Real Madryt 0 0 Posiadanie piłki 41,2% 58,8% Strzały 15 7 Strzały na bramkę 6 2 Rzuty rożne 6 6 Faule 17 8 Spalone 1 4