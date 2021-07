W trakcie trwającego Euro 2020 Raheem Sterling zdobył jak dotychczas trzy bramki, zanotował jedną asystę i razem z resztą Anglików wciąż walczy o końcowy triumf w turnieju. Nie wydaje się więc dziwne, że piłkarz znów skupia na sobie uwagę największych klubów.

Jak informuje "The Athletic" zawodnikiem ma być zainteresowany Real Madryt, który choć musi bardzo ostrożnie gospodarować nadwątlonym w ostatnich miesiącach budżetem, to dla angielskiego gracza skłonny jest sięgnąć po spore fundusze. Wygląda jednak na to, że "Królewskich" czekają długie negocjacje.



Manchester City nie chce oddawać piłkarza

Pep Guardiola, szkoleniowiec "The Citizens" ma bowiem zdecydowanie opowiadać się za pozostawieniem Sterlinga w zespole, a sam klub też ma już przygotowywać ofertę przedłużenia umowy dla gracza. Obecny kontrakt wygasa w 2023 roku.



Nie do końca jasne jest to, jak do całej sytuacji odnosi się sam zainteresowany. Raheem Sterling miał być wcześniej niezadowolony z postawy Manchesteru City, bo klub miał próbować wciągnąć zawodnika w operację wymiany z Tottenhamem - w drugą stronę pójść miał inny reprezentant Anglii, Harry Kane.



Sterling ma być otwarty na ewentualną zmianę klubu, ale - jak informują brytyjskie media - nie ma na razie zamiaru robić gwałtownych ruchów w kontekście swojej przyszłości.



Raheem Sterling będzie dla Realu bardzo kosztowny

Jeśli Real faktycznie zdecyduje się otworzyć negocjacje w sprawie Raheema Sterlingu, to będzie musiał zacząć "z wysokiego C". City bowiem ma zażądać co najmniej 90 mln euro.

Zdjęcie Raheem Sterling ma jeszcze przez dwa lata ważny kontrakt z City. Czy wcześniej opuści "The Citizens"? / Susan Vera - Pool / Getty Images

