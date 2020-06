Walka o tytuł w Primera Division między Realem Madryt i Barceloną wkracza w decydującą fazę. "Królewscy" czują się jednak pokrzywdzeni terminarzem i składają skargę.

Po ostatniej wpadce Barcy oba zespoły zrównały się punktami na szczycie tabeli hiszpańskiej ekstraklasy.

Zapowiada się niewiarygodna rywalizacja o tytuł, być może do ostatniej kolejki.

Tymczasem w Madrycie narzekają na nierówne szanse obu zespołów. Jak podaje "Marca", w Realu nie mogli uwierzyć, gdy zobaczyli terminarz 33. i 34. kolejki ligowej.

Barcelona będzie miała pełne pięć dób między rozpoczęciem meczów 33. i 34. kolejki. Natomiast Real rozpocznie swój mecz w czwartek 2 lipca o 22, by następne spotkanie rozgrywać już w niedzielę 5 lipca o 14.

Taki terminarz w Madrycie uznali za skandal i składają skargę, domagając się zmian.

WS

