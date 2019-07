Kontuzja Marco Asensio zmusza Real Madryt i Zinedine'a Zidane'a do zmiany planów. Uraz Hiszpana sprawia, że w klubie mogą pozostać Lucas Vazquez i James Rodriguez.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt wygrywa z Arsenalem po rzutach karnych. Bale z bramką. Wideo © 2019 Associated Press

Asensio zerwał więzadła krzyżowe w czasie towarzyskiego spotkania z Arsenalem i wróci do gry najwcześniej pod koniec zbliżającego się sezonu. 23-letni Hiszpan miał walczyć o podstawową jedenastkę Realu, ale jego kontuzja spowodowała, że w kadrze zwolniło się miejsce dla jednego z ofensywnych piłkarzy.

Reklama

O sytuacji potencjalnych zastępców Asensio pisze "As". Na kontuzji rodaka może zyskać Vazquez. 28-letni skrzydłowy przymierzał się do przenosin na Wyspy Brytyjskie, by szukać regularnej gry. Hiszpanowi zależy na rytmie meczowym, bo walczy o miejsce w kadrze na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. A konkurencja w ofensywie po sprowadzeniu Luki Jovicia czy Rodrygo Goesa wzrosła. Tyle że kontuzja Asensio może otworzyć Vazquezowi furtkę do częstszych występów i skłonić go do zmiany planów.





Nieoczekiwanie nową szansę w Realu mógłby zyskać Gareth Bale. Walijczyk co prawda konsekwentnie podkreśla, że nie zamierza opuszczać Madrytu, ale "Królewscy" starają się go sprzedać. Bale dobrze zaprezentował się w sparingu z Arsenalem, będzie mu jednak trudno na powrót przekonać do siebie Zidane'a.



W dodatku Real chce zarobić na sprzedaży skrzydłowego, by spełnić warunki Finansowego Fair Play. Zgodnie z przyjętymi zasadami, klub może wydać na zakup nowych zawodników maksymalnie o 100 milionów euro więcej niż uzyskał ze sprzedaży piłkarzy. Tymczasem "Królewscy" wydali już tego lata 300 mln euro, a zarobili 125 mln. A możliwe, że to jeszcze nie koniec wzmocnień - "Królewscy" wciąż starają się o Paula Pogbę z Manchesteru United.



Alternatywą dla Asensio może być też Rodrygo, ale w przypadku Brazylijczyka wiele zależy od tego, jak szybko przystosuje się do europejskiego stylu gry. "As" nie wyklucza także zwrotu akcji w sprawie Jamesa Rodrigueza. Kolumbijczyk wrócił z wypożyczenia do Bayernu Monachium i miał definitywnie opuścić Real, teraz może jednak wskoczyć do kadry w miejsce Asensio.



Primera Division: sprawdź terminarz na nowy sezon





Zdjęcie Kontuzja Asensio może zmienić m.in. sytuację Lucasa Vazqueza (drugi z prawej) / JOSEP LAGO / AFP

DG