Piłkarze Realu Madryt w imponującym stylu wrócili do gry po przerwie spowodowanej koronawirusem. W boisku Alfredo Di Sefano w Valdebebas "Królewscy" wygrali z SD Eibar 3-1 (3-0).

Primera Division wznowiła rozgrywki, które zostały przerwane przez pandemię koronawirusa. Ze względów bezpieczeństwa mecze odbywają się bez udziału publiczności.



"Królewscy" już wcześniej poinformowali, że ligowych spotkań nie będą rozgrywać przy pustych trybunach Santiago Bernabeu. Real rywali podejmuje w swoim ośrodku treningowym w Valdebebas na boisku imienia legendarnego Alfredo di Stefano.



Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych Zinedine'a Zidane'a po tak długiej przerwie była drużyna Eibar, która broni się przed spadkiem. Faworytem oczywiście była drużyna z Madrytu.



Już po pierwszej połowie pojedynek był praktycznie rozstrzygnięty. Gospodarze na przerwę schodzili w doskonałych nastrojach, prowadząc 3-0. Zapewnili to Toni Kroos, który już w 4. minucie zmusił do kapitulacji Marko Dmitrović.



Po pół godzinie gry do siatki Eibar trafił Sergio Ramos. Kilka minut później podwyższył Marcelo.



W drugiej części "Królewscy" nie forsowali tempa. Wykorzystali to przyjezdni, którzy zdobyli honorową bramkę. Jej autorem był Bigas.



Po 28 kolejkach Real zajmuje drugie miejsce w tabeli i traci do liderującej Barcelony dwa punkty.

28. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-06-14 19:30 | Stadion: Estadio Alfredo Di Stéfano | Arbiter: Guillermo Cuadra Real Madryt SD Eibar 3 1 DO PRZERWY 3-0 T. Kroos 4' S. Ramos 30' Marcelo 37' Bigas 60'

3 1 Real Madryt SD Eibar Courtois Carvajal Marcelo Ramos Varane Casemiro Kroos Modric Rodrygo Benzema Hazard Dmitrović Arbilla Correa Oliveira Rafa Álvarez Cristoforo De Blasis Expósito Orellana Kike SKŁADY Real Madryt SD Eibar Thibaut Courtois Marko Dmitrović 46′ 46′ Daniel Carvajal Ramos 84′ 84′ Anaitz Arbilla Zabala 37′ 37′ Silva Junior Marcelo Roberto Antonio Correa Silva 30′ 30′ 61′ 61′ Sergio Ramos Paulo André Rodrigues de Oliveira Raphael Varane 57′ 57′ Luís Rafael Soares Alves 47′ 47′ Casemiro Sergio Álvarez Díaz 4′ 4′ Toni Kroos 90′ 90′ Sebastian Cristoforo 84′ 84′ Luka Modrić 78′ 78′ Pablo Ezequiel De Blasis 61′ 61′ Rodrygo Silva de Goes Eduardo Expósito Jaén Karim Benzema 57′ 57′ Fabian Orellana 61′ 61′ Eden Hazard 57′ 57′ Enrique García Martínez REZERWOWI Diego Altube Suárez Yoel Rodríguez Oterino Alphonse Areola 57′ 57′ 60′ 60′ Pedro Bigas Rigo 61′ 61′ Eder Gabriel Militao 84′ 84′ Esteban Rodrigo Burgos Javier Hernández Cabrera Sergio Cubero Ezcurra 46′ 46′ Ferland Mendy Álvaro Tejero Sacristán Alarcon Suarez Isco José Ángel Valdés Díaz James Rodriguez Papa Kouly Diop 84′ 84′ Federico Valverde 78′ 78′ Takashi Inui Brahim Abdelkader Díaz 57′ 57′ Sanchez Gil Pedro Leon Marco Asensio Willemsen Charles Días Barbosa de Oliveira 61′ 61′ Gareth Bale 57′ 57′ Sergio Enrich Ametller 61′ 61′ Vinicius Junior Enrique González Casín

STATYSTYKI Real Madryt SD Eibar 3 1 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 6 9 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 3 3 Faule 10 11 Spalone 3 2