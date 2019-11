Sobotnia porażka FC Barcelona z Levante (1-3) otworzyła piłkarzom Realu Madryt drogę do objęcia fotelu lidera w Primera Division. Warunek by jeden - zwycięstwo nad Realem Betisem. Mimo usilnych starań i dramatycznej końcówki "Królewscy" nie zdołali jednak zdobyć gola, a mecz skończył się bezbramkowym remisem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdor Realu Luka Jović przyłapany z modelką. Rozstał się z matką swojego dziecka? Wideo INTERIA.TV

Real mógł rewelacyjnie otworzyć to spotkanie. W siódmej minucie Joel Robles zdołał jeszcze wprawdzie obronić strzał szarżującego Karima Benzemy, lecz po chwili był bez szans w starciu z Edenem Hazardem. Po analizie VAR gol Belga został jednak anulowany - w momencie, gdy Benzema zagrywał do niego piłkę, skrzydłowy znajdował się na spalonym. Tuż przed przerwą francuski golkiper Betisu świetnie zatrzymał jeszcze uderzenie z woleja Sergio Ramosa.





12. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-11-02 21:00 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 70375 | Arbiter: José María Sánchez Martínez Real Madryt Real Betis Balompié 0 0

Reklama

Po zmianie stron na groźne ataki "Królewskich" trzeba było poczekać kwadrans - właśnie wtedy w ofensywie uaktywnił się Ferland Mendy. Francuski lewy defensor najpierw upadł w polu karnym "Los Verdiblancos", lecz arbiter nie podyktował "jedenastki", a potem znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Widoczny był jednak fakt, że jest to dla niego niecodzienna sytuacja i zazwyczaj broni on dostępu do własnego pola karnego - zachował się fatalnie i posłał piłkę w boczną siatkę.

0 0 Real Madryt Real Betis Balompié Courtois Carvajal Mendy Ramos Varane Casemiro Kroos Modric Rodrygo Benzema Hazard Robles Bartra Sidnei Feddal Emerson Mandi Canales Guardado Moreno Fekir Morón SKŁADY Real Madryt Real Betis Balompié Thibaut Courtois 64′ 64′ Joel Robles Blázquez Daniel Carvajal Ramos 11′ 11′ Marc Bartra 80′ 80′ Ferland Mendy Sidnei Rechel da Silva Júnior Sergio Ramos 74′ 74′ Zouhair Feddal Raphael Varane Emerson Aparecido Leite de Souza Junior 39′ 39′ Casemiro Aissa Mandi Toni Kroos Sergio Canales Luka Modrić 85′ 85′ Andres Guardado 65′ 65′ Rodrygo Silva de Goes 90′ 90′ Alejandro Moreno Lopera 83′ 83′ Karim Benzema 90′ 90′ Nabil Fekir Eden Hazard 74′ 74′ Lorenzo Jesús Morón García REZERWOWI Alphonse Areola Carlos Marín Tomás Eder Gabriel Militao 90′ 90′ Antonio Barragan Silva Junior Marcelo 90′ 90′ Ismael Gutiérrez Montilla Alarcon Suarez Isco Sanchez Joaquin Federico Valverde 74′ 74′ Borja Iglesias Quintas 83′ 83′ Luka Jović Cristian Tello 65′ 65′ Vinicius Junior Edgar González Estrada

Real rozpaczliwie dążył do strzelenia zwycięskiej bramki. W końcowych minutach rolę środkowego napastnika pełnił nawet Sergio Ramos, lecz na nic się to zdało. W doliczonym czasie gry w świetną okazję miał jeszcze Vinicius, lecz jego uderzenie obronił Robles. Mecz skończył się bezbramkowym remisem, co pozwoliło Barcelonie utrzymać się na czele tabeli Primera Division.

TB

Primera Division - wyniki, tabela, strzelcy



STATYSTYKI Real Madryt Real Betis Balompié 0 0 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 19 10 Strzały na bramkę 9 4 Rzuty rożne 9 4 Faule 11 15 Spalone 1 0