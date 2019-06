Real Madryt złożył oficjalne zapytanie w sprawie Donny'ego van de Beeka - donoszą holenderskie media. Na razie "Królewscy" proponują jednak za mało, by przekonać Ajax do transferu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luka Jović zaprezentowany w Realu Madryt. Wideo © 2019 Associated Press

65 milionów euro - zdaniem "Marki" takiej kwoty klub z Amsterdamu oczekuje za van de Beeka. Holendrzy nie zamierzają obniżać ceny, bo tego lata i tak zarobią krocie - Frenkie de Jong kosztował Barcelonę 75 mln euro, podobnej kwoty mogą spodziewać się za Matthijsa de Ligta.

Reklama

Tymczasem "Królewscy" na razie proponują tylko 50 mln. "De Telegraaf" donosi, że Hiszpanie złożyli już oficjalne zapytanie w sprawie pomocnika. Van de Beek był w ostatnim sezonie członkiem ekipy, która zadziwiła Europę. We wszystkich rozgrywkach zdobył łącznie 17 bramek, do tego zanotował 13 asyst.



22-letni pomocnik ma być alternatywą na wypadek fiaska transferu Paula Pogby. Francuz w najbliższych dniach ma się spotkać z Ole Gunnarem Solskjaerem i ta rozmowa może być kluczowa dla dalszych losów Francuza. Pomocnik dotąd był zdecydowany na odejście, ale Manchester United liczy, że menedżer przekona piłkarza do zmiany zdania.



Ewentualne pozostanie Pogby w Premier League powinno sprawić, że Real odważniej ruszy po van de Beeka, choć niewykluczone, że na Santiago Bernabeu trafią obaj pomocnicy. Na razie latem środek pola Realu został uszczuplony o jedno nazwisko - sprzedanego do Atletico Madryt Marcosa Llorente.



Primera Division: wyniki, tabela, strzelcy

DG