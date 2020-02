Pomocnik Napoli – Fabian Ruiz notuje ostatnio bardzo dobrą serię. Młody Hiszpan zdobywał efektowne bramki w ważnych spotkaniach i ponownie pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu nim ze strony Realu Madryt.

Jak donosi "Diario AS" Real Madryt wysłał swoich skautów na mecz Napoli z Brescią, aby obserwowali Fabiana Ruiza. Hiszpański pomocnik popisał się znakomitym uderzeniem z dystansu, po którym piłka zatrzepotała się w górnym rogu bramki.

Hiszpański dziennik niejednokrotnie już informował, że "Królewscy" chcieliby pozyskać Ruiza. W grze o pomocnika miała się również znajdować FC Barcelona.

Wykupienie Ruiza z Napoli może być jednak bardzo ciężkie. Jak stwierdził właściciel klubu Aurelio De Laurentiis, potencjalny kupiec Ruiza będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni: - Zapłaciłem za niego 30 milionów euro i jest fantastycznym graczem. Gdyby któryś z wielkich klubów zaproponował ok. 180 milionów euro to moglibyśmy usiąść do rozmów.

23-latek będzie miał kolejną okazję do pokazania swoich umiejętności w spotkaniu przeciwko Barcelonie. Obie ekipy spotkają się podczas wtorkowego meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Zdjęcie Fabian Ruiz / PAP/EPA