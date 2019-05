Działacze Realu Madryt zawarli ustne porozumienie z Christianem Eriksenem – donoszą hiszpańskie media. Teraz klub musi jednak jeszcze dogadać się z Tottenhamem Hotspur, który może żądać za piłkarza nawet 150 milionów euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Mauricio Pochettino (Tottenham): Personel medyczny postępował zgodnie z protokołem. Wideo © 2019 Associated Press

Kontrakt Eriksena z londyńskim klubem wygasa w czerwcu 2020 r., więc lato może być ostatnią szansą, by zarobić duże pieniądze na sprzedaży Duńczyka. Według "Asa", pomocnik Tottenhamu ma być zdecydowany na przenosiny do Hiszpanii. Gazeta donosi, że porozumiał się już z Realem.

Reklama

"Królewscy" szykują latem spore zmiany w składzie, które mają dotknąć również drugą linię. W tym sezonie rozczarowała cała drużyna, ale wiele słów krytyki zebrał m.in. Toni Kroos. To właśnie Niemca w jedenastce z Madrytu mógłby zastąpić Eriksen. Duńczyk w Realu mógłby też liczyć na podwyżkę - na Wyspach Brytyjskich zarabia cztery miliony euro rocznie.



Porozumienie klubu z piłkarzem to jednak dopiero połowa drogi do sukcesu. Teraz Real ma rozpocząć rozmowy z Tottenhamem, które wcale nie muszą być łatwe. W ostatnich ośmiu latach Hiszpanie sprowadzili dwóch piłkarzy z północnego Londynu - Lukę Modricia i Garetha Bale'a. W obu przypadkach negocjacje przeciągnęły się do końca sierpnia i zakończyły tuż przed zamknięciem okna transferowego. "As" przypomina też, że przed rokiem Tottenham odrzucił ofertę Realu, który chciał ściągnąć do Madrytu Mauricio Pochettino, trenera "Kogutów".



Real po raz pierwszy pytał o Eriksena pod koniec ubiegłego roku. Tottenham miał wówczas odpowiedzieć zaporową ceną 250 milionów euro. Teraz oczekiwania londyńczyków spadły, ale Hiszpanie będą negocjować obniżenie ceny 150 milionów euro. Serwis transfermarkt.de wycenia Duńczyka na 85 milionów.



Eriksen wystąpił we wtorkowym spotkaniu półfinałowym Ligi Mistrzów, w którym Tottenham przegrał 0-1 z Ajaxem. Zespół z Amsterdamu w 1/8 finału wyeliminował Real.



Primera Division: wyniki, tabela, terminarz i strzelcy

DG