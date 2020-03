Hiszpański "As" nie ma wątpliwości. Bez względu na to, co się wydarzy, Zinedine Zidane pozostanie na stanowisku trenera piłkarzy Realu Madryt.

Gazeta podkreśla, że madrycki klub rozważał zatrudnienie Argentyńczyka Mauricio Pochettino, ale światowy kryzys związany z koronawirusem, powstrzymał radykalne decyzje także w Realu.

Kryzys zmusił "Królewskich" do podejmowania szybkich decyzji, między innymi tej o zachowaniu ciągłości pracy Zidane'a, bez względu na to, co stanie się w najbliższych miesiącach - pisze gazeta.

Słynny Francuz ma poprowadzić Real także w przyszłym sezonie, bez względu na końcowe wyniki obecnego. Tym bardziej, że wciąż nie wiadomo, czy rozgrywki ligowe oraz Liga Mistrzów zostaną dokończone w związku z pandemią koronawirusa.

Mimo że Real nie wszystkich przekonuje swą grą w obecnym sezonie, wciąż ma wielkie szanse na mistrzostwo Hiszpanii. Ekipa z Madrytu zajmuje drugie miejsce w tabeli, tracąc zaledwie dwa punkty do Barcelony.

Trudniejszą sytuację Real ma w Lidze Mistrzów. Pierwszy mecz 1/8 finału z Manchesterem City "Królewscy" przegrali u siebie 1-2.

