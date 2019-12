Od piłkarza niechcianego, do bohatera - taką transformację przeszedł w ostatnich latach w oczach kibiców Realu Madryt Karim Benzema. W 2018 roku Francuz został wygwizdany przez kibiców zgromadzonych na Estadio Santiago Bernabeu, a dziś jest liderem "Królewskich". Nic więc dziwnego, że stołeczny klub chce przedłużyć jego kontrakt.

Obecna umowa Benzemy wygasa 30 czerwca 2021 roku. Jak donosi hiszpański dziennik "As", obie strony są zainteresowany dalszą współpracą - napastnik dobrze czuje się w ekipie "Los Blancos", a sternicy klubu oraz trener Zinedine Zidane są zadowoleni z postawy 32-latka.

To właśnie obecny prezes Realu Florentino Perez sprowadził Benzemę na Santiago Bernabeu i od zawsze był fanem jego talentu. Często powtarzał w swoich wypowiedziach, że jest to najlepszy napastnik na świecie. Nie zawsze pokrywało się to jednak ze statystykami, które notował Francuz.

W sezonie 2017/18 w 32 ligowych meczach tylko pięć razy wpisywał się na listę strzelców. Zaliczył jednak przy tym 11 asyst. Benzema bowiem nie jest snajperem skupionym wyłącznie na zdobywaniu bramek. Lubi cofać się w głąb pola, kreować grę i rozgrywać piłkę. W tym sezonie do swoich walorów dołożył także świetną skuteczność.

W 23 dotychczasowych spotkaniach, w Primera Division i Lidze Mistrzów, zdobył 16 goli i siedem razy obsługiwał ostatnim podaniem partnerów.Na krajowym podwórku więcej bramek ma tylko Lionel Messi.



Zdaniem "Asa" Real chce zapewnić sobie usługi Benzemy do 30 czerwca 2023. Francuz natomiast wolałby prolongować obecną umowę o jeden rok, z opcją przedłużenia o kolejny, w zależności od własnej dyspozycji.

Sporo kontrowersji budzi w Hiszpanii mały palec u prawej dłoni 32-latka. W połowie stycznia urodzony w Lyonie zawodnik złamał go w starciu z Realem Betis. Teraz, prawie rok później, wciąż gra z opatrunkiem na ręce.

Wydawać by się mogło, że była to zwykła przezorność lub przesąd. Pikanterii całej sprawie dodało jednak zdjęcie Benzemy z zawodniczką FC Barcelona Kheirą Hamraoui, opublikowane w mediach społecznościowych.

Na wspomnianej fotografii na palcu Benzemy widnieje czerwony guz, który wskazuje na to, że Francuz wciąż ma pewien problem z dłonią. Na razie nie wiadomo, co dokładnie mu dolega.



Klub zdaje się ukrywać ewentualny uraz swojego piłkarza. W opublikowanym w niedzielę filmiku z udziałem Benzemy, mimo zbliżenia na jego ręce, guz nie jest widoczny.

TB

