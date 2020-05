Paul Pogba chciałby się przenieść do Realu Madryt. "Królewscy" zamierzają to wykorzystać i nie chcą składać wysokiej oferty za pomocnika.

Pogba gra w Manchesterze United od sierpnia 2016 roku. Już w poprzednim sezonie mówiło się o jego przejściu do Realu. Wtedy miał kosztować ok. 100 mln euro. Teraz może być znacznie tańszy.

Kontrakt Francuza z "Czerwonymi Diabłami" obowiązuje jeszcze przez rok. Najbliższe okienko transferowe może być więc ostatnim, w którym United będą mogli zarobić pieniądze za swojego piłkarza.

Dlatego niewykluczone, że Pogbę uda się "wyrwać" już za 70 milionów funtów czyli ok. 80 milionów euro. O tym, że Real zamierza złożyć taką ofertę poinformował angielski "Express".

Dodatkowo "Królewscy" liczą na to, że Manchester United nie będzie blokował transferu swojego pomocnika, który chciałby się przenieść do Madrytu. Real ma nadzieję, że obecny klub Francuza puści go za promocyjną cenę.

